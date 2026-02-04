SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 04 février 2026

Actualités

Réadaptation cardiaque

Synergym remet 5 000 $ à la fondation de l’Hôpital de Chicoutimi

Émile Boudreau
Le 04 février 2026 — Modifié à 13 h 47 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

À l’occasion de son 20 anniversaire, l’entreprise Synergym, établie sur le boulevard SaintPaul à Chicoutimi, a remis un don de 5 000 $ à la Fondation de ma vie de l’Hôpital de Chicoutimi.

Cette contribution servira à améliorer le gym du département de cardiologie du CIUSSS, un espace essentiel dédié à la réadaptation des patients cardiaques.

Le montant offert permettra de moderniser l’équipement et d’optimiser l’environnement dans lequel les patients reprennent progressivement une vie active à la suite d’une intervention ou d’un événement cardiaque. Selon la docteure Mélinda Barabas, responsable du département de cardiologie de l’Hôpital de Chicoutimi, cet appui aura un impact direct sur la qualité des soins offerts.

« L’exercice physique est un pilier de la réadaptation et de la prévention des maladies cardiovasculaires. Cette contribution permettra d’offrir à nos patients un milieu mieux adapté à leurs besoins et à leur rétablissement. », a-t-elle expliqué.

Pour Julien Gagnier, propriétaire de Synergym, ce geste philanthropique, fruit de l’engagement soutenu de ses membres qui ont contribué au projet, représente une manière concrète de souligner deux décennies de confiance et de proximité avec la population.

« Ce projet est né d’une volonté simple : redonner à la communauté qui nous fait confiance depuis 20 ans. Ce don, ce sont nos membres qui l’ont rendu possible en quelque sorte, en choisissant de prendre leur santé en main et c’est tout à leur honneur. », a-t-il affirmé.

