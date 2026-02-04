Yannick Gagnon réagit à la sortie de Luc Boivin

Retenu à Québec, ce n’est qu’en fin de journée mardi que le député de Jonquière à l’Assemblée nationale, Yannick Gagnon, a réagi à la sortie du maire de Saguenay, Luc Boivin, demandant une rencontre d’urgence avec le gouvernement caquiste dans le dossier de Domtar.

Rappelons que le maire Boivin, en colère de constater que Domtar avait commencé à transférer des actifs hydroélectriques saguenéens dans une société en commandite lui appartenant, réclame une intervention du gouvernement de manière urgente.

Rappelons aussi que le conseil de ville, alerté, a voté à l’unanimité mardi une résolution permettant d’assujettir, pour une période de dix ans, plusieurs infrastructures de production, de distribution et de transport d’électricité appartenant à PF Résolu Canada inc. et à la société en commandite en question. Il s’agit donc de mettre un droit de préemption sur l’utilisation de ces actifs.

Le député Gagnon prend acte de la sortie du maire de Saguenay comme quoi l’ensemble de la région est mobilisé pour protéger les ressources naturelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par voie de communiqué, M. Gagnon déclare que, preuve à l’appui, Domtar doit répondre de sa vision d’avenir pour l’usine de Kénogami.

Le député souligne que la ville de Saguenay et aussi des entreprises qu’il a rencontrées récemment ont de l’intérêt pour reprendre les mégawatts de Domtar, au besoin, pour développer des projets dans des créneaux d’avenir dans son comté. Le député provincial mentionne également que sa plus grande priorité est d’organiser une rencontre avec le maire de Saguenay, Luc Boivin, et son gouvernement. Il effectue aussi plusieurs vérifications dans le dossier.