Charles Milliard de passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean

De passage à Saguenay, mardi, pour appuyer la campagne de la candidate libérale dans la partielle de Chicoutimi, l’aspirant chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Charles Milliard, a réaffirmé sa volonté de redonner davantage d’autonomie aux MRC et aux municipalités.

Selon lui, le développement régional passe par une décentralisation accrue des pouvoirs et une meilleure équité des chances entre les régions, rapporte Radio‑Canada.

L’ancien président de la Fédération des chambres de commerce du Québec a profité de son passage dans la région pour assister au conseil municipal de Saguenay. Il y a salué la mobilisation des élus municipaux et régionaux dans le dossier Domtar, alors que la Ville tente de s’assurer que l’entreprise respecte ses obligations liées à l’utilisation de l’énergie produite par ses barrages pour ses usines de papier dans la région.

La controverse découle du transfert d’actifs réalisé par PF Résolu Canada inc. vers une société en commandite, incluant des infrastructures hydroélectriques situées sur le territoire de Saguenay, sans en aviser la municipalité. Selon Charles Milliard, les entreprises qui se retirent des régions ont le devoir d’y laisser les ressources qui y ont été développées.

Pas de coupes en santé, promet le candidat

Sur le plan de la santé, Charles Milliard assure qu’un PLQ dirigé par lui n’envisagerait aucune coupe. Il propose plutôt la création d’une plateforme de télémédecine afin de contribuer au désengorgement du réseau.

Interpellé concernant la reprise des travaux du nouveau bloc opératoire à l’hôpital de Chicoutimi, il a affirmé que ce chantier constituerait l’une de ses priorités s’il devait être élu chef le 13 février prochain.

À ses yeux, la construction de nouveaux blocs opératoires au Québec demeure un enjeu majeur, au même titre que la situation des agriculteurs et celle du régime forestier, compte tenu de la charge fiscale importante assumée par les contribuables.

Le retour de Marwah Rizqy envisagé

Le candidat à la chefferie a également confirmé avoir rencontré récemment la députée libérale Marwah Rizqy, exclue du caucus en décembre dernier par l’ancien chef intérimaire Pablo Rodriguez. Sans s’engager quant à une éventuelle réintégration, Charles Milliard s’est tout de même dit ouvert à cette éventualité.

Rappelons que l’éviction de Marwah Rizqy au mois de décembre par l’ancien chef du PLQ, Pablo Rodriguez, suivait le congédiement de son ex‑cheffe de cabinet, Geneviève Hinse, qui a depuis intenté contre elle une poursuite pour diffamation de 500 000 $.

Des documents déposés en Cour plus tôt cette semaine révélaient d’ailleurs que Hinse aurait menti à la députée et lui aurait caché des informations liées à la course à la chefferie de Pablo Rodriguez, ainsi qu’à des enjeux de financement partisan, dont la possibilité de rémunérer certaines personnes à même des fonds de l’Assemblée nationale, une pratique interdite. Geneviève Hinse rejette toutefois ces allégations et promet de faire connaître sa version des faits sous peu.