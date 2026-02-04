95 000 $ en frais juridiques pour la Ville de Saguenay

Les demandes de recomptage pour l’élection municipale du 2 novembre à Saguenay déposées par les candidats défaits Andrée Laforest et Jean Tremblay auront coûté près de 95 000 $ aux contribuables.

Selon des informations obtenues par Radio-Canada, ces démarches, qui se sont toutes deux soldées par un refus en Cour du Québec à la mi-novembre, n’ont révélé aucune irrégularité dans le déroulement du scrutin.

Dans chaque dossier, les juges ont conclu que la preuve déposée en cour ne démontrait aucune erreur ni anomalie dans le processus de vote. Les magistrats avaient estimé que les arguments présentés ne justifiaient pas la tenue d’un dépouillement judiciaire.

La contestation de l’ex-ministre des Affaires municipales, qui a perdu l’élection à la mairie par 244 voix face à Luc Boivin, avait nécessité deux jours d’audience. Les représentations des deux parties avaient duré une première journée complète, suivi des plaidoiries le lendemain.

Les contrats liés à la préparation de la défense de la Ville dans ce dossier ont été rendus publics lundi sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO). La municipalité a octroyé un premier mandat de 38 641,98 $ au cabinet Cain Lamarre, puis un deuxième de 33 130,44 $ à Simard Boivin Lemieux.

23 000 $ pour la contestation de Jean Tremblay

De son côté, l’ancien conseiller municipal Jean Tremblay, battu par seulement trois votes dans le district 14 par Renée Simard, a engagé des procédures ayant coûté environ 23 000 $ à la Ville. Là encore, le tribunal a rejeté la demande de recomptage, faute de preuve que des erreurs auraient pu influencer le résultat serré.

Rappelons que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités n’impose aucun seuil minimal pour réclamer un recomptage.