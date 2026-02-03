Manifestation à Saguenay pour exiger un droit acquis aux ex‑candidats

L’organisme Le Québec, c’est nous aussi (LQCNA), appuyé par plusieurs centrales syndicales, organise samedi prochain une série de manifestations à travers la province pour dénoncer le refus du ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Jean‑François Roberge, d’accorder une clause de droit acquis aux personnes touchées par la suppression du Programme de l’Expérience Québécoise (PEQ).

À Saguenay, un rassemblement est prévu à la Place du Citoyen, où des personnes immigrantes directement affectées par la disparition du programme, entourées de leurs alliés et de représentants de LQCNA, prendront la parole.

L’organisme invite également les élus municipaux, les députés, les entreprises, les employeurs, les organismes communautaires et les syndicats à se joindre aux rassemblements.

Bénéficiant du soutien de la Confédération des syndicats nationaux, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et de la Centrale des syndicats du Québec, LQCNA souhaite attirer l’attention du public sur les impacts de l’abolition du PEQ.

« La société québécoise se tient debout à côté des orphelins du PEQ et de toutes les personnes qui voient leur permis de travail non renouvelés alors qu’elles ont leur place ici. », peut-on lire sur les réseaux sociaux de l’organisme.

LQCNA demande au gouvernement de rouvrir le PEQ ou, à défaut, de mettre en place une clause de droit acquis pour toutes les personnes déjà présente au Québec avant son abolition.