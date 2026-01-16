L’attaquant Jacob Gomez vit son rêve

Jacob Gomez, de Jonquière, est un joueur de hockey passionné qui réalise un rêve d’enfant depuis maintenant deux ans, après avoir été choisi par l’équipe qu’il a admirée toute sa jeunesse : les Saguenéens de Chicoutimi.

C’est lors du repêchage 2023 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) que le numéro 61 des Saguenéens a été sélectionné, lui permettant ainsi de représenter le fleuron régional.

À ce jour, Jacob Gomez doit parfois s’accorder un moment pour mesurer tout le parcours et les défis qu’il a su surmonter.

« On ne peut jamais être certain à 100 % que le hockey devienne sa carrière, et c’est donc un rêve d’enfance présentement de pouvoir porter les couleurs de l’équipe. Il m’arrive encore de devoir me pincer lorsque j’enfile le chandail, et parfois je ne réalise pas totalement le fait d’avoir accompli le rêve de tous les jeunes joueurs qui viennent du Saguenay. Je le vois vraiment comme un accomplissement, et je me sens comme un petit enfant sur la patinoire. »

Jacob Gomez a été initié au hockey par son père dès l’âge de 4 ans et ne pourrait se passer de l’amalgame d’émotions que lui fait vivre cette passion.

« J’adore le fait de compétitionner, de prouver tout ce que l’on vaut et que nos victoires se célèbrent ensemble. C’est un sport d’équipe où tout ce que tu vis est multiplié par 20, parce que tu as 19 autres coéquipiers à tes côtés qui vivent les mêmes choses que toi. »

Au moment d’écrire ces lignes, les Saguenéens de Chicoutimi sont au sommet du classement général de la LHJMQ et sont, selon plusieurs, considérés comme l’équipe la plus susceptible de remporter le titre lors du prochain championnat.

Sur 37 parties jouées, l’équipe cumule 26 victoires contre 6 défaites. Évoluer au sein d’une équipe aussi prolifique est pour Jacob Gomez une chance inespérée.

« Ce n’est pas chaque année que tu as la chance d’évoluer dans une équipe gagnante comme celle formée présentement. C’est vraiment incroyable comme expérience, et ça me permet de m’améliorer énormément en tant qu’individu et joueur de hockey. »

Lors du match des toutous, le 22 novembre dernier, l’ailier gauche a atteint l’exploit de réaliser son premier but en carrière, déclenchant par le fait même le déferlement des peluches sur la patinoire.

« C’était étrange sur le moment parce que tu ne sais jamais vraiment quand et comment ça va arriver. Je m’y attendais encore moins au match des toutous. C’est un moment qui passe vite, et j’ai fait le plein de souvenirs lors de cet événement. […] C’était un sentiment vraiment incroyable », exprime-t-il.

Jacob Gomez indique avoir été particulièrement surpris par le niveau de constance requis des joueurs de la LHJMQ pour que ceux-ci assument bien leur rôle. « Je pensais que les joueurs de talent pouvaient toujours se fier qu’à cela, mais la ligue est tellement talentueuse qu’il est nécessaire de mettre tous les efforts pour rester au niveau et garder sa place dans l’équipe. C’est obligatoire de travailler fort chaque jour. »

Plusieurs transactions de joueurs ont été effectuées par la direction dans les dernières semaines afin de maximiser le potentiel de l’équipe et tenter de décrocher le trophée Gilles-Courteau. La dernière fois que les Saguenéens ont été sacrés champions remonte à la saison 1993-1994, il y a 32 ans.