Saguenay en Neige reçoit un appui du gouvernement fédéral

Le gouvernement du Canada confirme son soutien à la 42e édition du festival Saguenay en Neige, qui se tiendra du 5 au 15 février prochains dans l’arrondissement de Jonquière. L’événement bénéficiera d’une aide financière de 37 400 $.

L’annonce a été faite aujourd’hui par Marc Miller, ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. Cette contribution s’inscrit dans le cadre du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine du gouvernement fédéral.

« Notre gouvernement souhaite appuyer des rendez-vous artistiques qui, d'année en année, font le bonheur des familles et dynamisent nos communautés. Saguenay en Neige est un exemple de réussite, un rendez-vous festif et rassembleur. », a déclaré Marc Miller.

Depuis plusieurs années, Saguenay en Neige propose une programmation variée et entièrement gratuite incluant des activités sportives, des feux d’artifice, des ateliers de sculptures sur neige ainsi que des spectacles mettant en vedette de nombreux artistes locaux. Cette année, le festival accueillera également l’humoriste Katherine Levac dans le cadre d’un spectacle-bénéfice.

« Saguenay en Neige tient à remercier le gouvernement du Canada qui, par son appui, rend possible notre festival, un événement d'envergure pour notre région dont la mission de gratuité, d'inclusivité et d'accessibilité perdure depuis plus de 40 ans. », a souligné avec reconnaissance Marie-Michelle Hovington, directrice générale de Saguenay en Neige.