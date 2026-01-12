Les premières cabanes prennent place à l’Anse-à-Benjamin

L’embarquement des premières cabanes pour le village de pêche blanche de l'Anse-à-Benjamin débute aujourd’hui, rapporte Radio-Canada.

Cette opération se fera de manière modulée et partielle, en fonction du poids des installations. Pour l’instant, seules les zones permettant la pêche aux poissons de fond sont accessibles, la glace n’étant pas encore suffisamment épaisse pour s’aventurer près du rivage.

Les propriétaires de cabanes autorisées devront respecter un système de rendez-vous pour l’embarquement. Les réservations ont été ouvertes dimanche midi.

Du côté du village sur glace de Grande-Baie, la pêche blanche est également autorisée. Toutefois, l’accès est limité aux petits véhicules motorisés et aux abris temporaires en raison d’un redoux qui soulève des inquiétudes quant à la solidité des ponts de glace.