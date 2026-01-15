Saguenay offre à ses citoyens de remplir leur compte de taxes en ligne

La Ville de Saguenay annonce le lancement d’un outil en ligne qui permet aux citoyens et citoyennes d’accéder à leur compte de taxes municipales directement sur le Web.

Cette initiative vise non seulement à réduire les envois papier, mais surtout à offrir un service moderne et pratique qui donne aux propriétaires un accès en tout temps aux informations liées à leurs taxes et à leur propriété, sans avoir à attendre l’envoi postal habituel du début janvier.

En créant un compte, il sera désormais possible de consulter son compte de taxes annuel ainsi que ses comptes révisés et de vérifier son solde et ses dates d’échéance en temps réel. Les propriétaires pourront ainsi planifier le paiement de leur solde. Notez cependant qu’il ne s’agit pas d’un site transactionnel.

Les versements devront être faits selon les méthodes déjà en vigueur. Il sera aussi possible d’accéder aux renseignements relatifs aux droits de mutation immobilière, communément appelée taxe de bienvenue.

Cette solution numérique simplifie la gestion des documents fiscaux et centralise l’information dans un espace sécurisé et accessible en tout temps. Mentionnons que pour plus d’informations ou pour consulter la procédure complète d’inscription, rendez-vous dès maintenant au taxation.saguenay.ca.