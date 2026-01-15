Les 12 Meilleurs Véhicules de 2026 finalement dévoilés

L’Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a levé le voile aujourd’hui sur la liste des 12 Meilleurs Véhicules de l’année 2026 au Canada, lors du Salon de l’Auto de Montréal. Ceux-ci seront exposés tout au long de l’événement.
Ces 12 véhicules forment les finalistes pour les prix de la Voiture canadienne de l'année 2026 dans quatre catégories distinctes : Voiture canadienne de l’année, Véhicule utilitaire canadien de l’année, Voiture électrique canadienne de l’année et Véhicule électrique utilitaire canadien de l’année.
Un processus rigoureux
Ces modèles ont été sélectionnés par un jury composé de 53 experts provenant de partout au pays, à la suite de tests de conduite, et ce, dans des conditions réelles, similaires à celles que rencontrent les automobilistes au quotidien.
L'annonce des gagnants des prix de la Voiture canadienne de l'année se déroulera le jeudi 12 février 2026 au Salon international de l'Auto du Canada, à Toronto. Les résultats des votes des journalistes membres de l'AJAC seront vérifiés par le cabinet comptable international KPMG et restent confidentiels jusqu'au moment où les enveloppes sont ouvertes.
Les 12 Meilleurs Véhicules de l'année 2026 au Canada
Voiture canadienne de l'année
- Honda Civic
- Hyundai Elantra
- Porsche 911 Carrera
Véhicule utilitaire canadien de l'année
- Ford Maverick
- Hyundai Palisade
- Toyota RAV4
Voiture électrique canadienne de l'année
- Lucid Air
- Porsche Taycan
- Toyota Prius Plug-In Hybrid
Véhicule électrique utilitaire canadien de l'année
- Hyundai Ioniq 9
- Kia EV9
- Lucid Gravity