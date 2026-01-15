Les policiers surveillent les sentiers de motoneige de près

Alors que la saison de motoneige a démarré sur les chapeaux de roue et que les récentes précipitations ont ravivé l’enthousiasme des amateurs, les autorités rappellent l’importance de respecter les règles qui encadrent cette pratique hivernale. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean seulement, 3 800 kilomètres de sentiers sont accessibles aux motoneigistes prêts à affronter le froid. Et les policiers de Saguenay de même que ceux de la SQ effectuent régulièrement des patrouilles en sentier depuis quelques jours.

La sensation de liberté qu’offre la motoneige s’accompagne de responsabilités essentielles à la sécurité de tous et à la pérennité du sport.

Selon le président du Club de motoneigistes du Saguenay, Jocelyn Charest, des manquements aux règles sont encore observés sur le terrain. Pourtant, ces consignes, parfois perçues comme banales, sont indispensables. Le respect de la signalisation, des limites de vitesse et l’obligation de circuler uniquement dans les sentiers balisés font partie des conditions de base pour être autorisé à rouler.

Équipement

La conformité de l’équipement est également primordiale. La motoneige doit être immatriculée, le conducteur doit posséder une preuve de droit d’accès ainsi qu’une assurance valide, facilement présentable. Le port d’un casque homologué, solidement attaché, est non négociable. « Plusieurs pensent que porter un casque avec la courroie mal ajustée est suffisant, mais lors d’un accident, il peut se détacher rapidement et ne plus offrir aucune protection », insiste M. Charest.

Afin de veiller au respect de ces règles, le Club de motoneigistes du Saguenay est autorisé à intervenir directement sur les sentiers. Une équipe d’une vingtaine d’employés, appuyée par près de 65 bénévoles, assure une présence constante. En cas d’infraction, un avis peut être remis et mener à une amende pouvant atteindre 1 000 dollars, selon la gravité du manquement.

Rester dans les sentiers

Au-delà de la sécurité, le respect des sentiers balisés revêt une importance économique et sociale majeure. La motoneige entraîne des dizaines de millions en retombées économiques pour la région. Mais sortir des sentiers autorisés peut toutefois mettre en péril ces bénéfices. Les droits de passage accordés par les propriétaires terriens et les agriculteurs sont fragiles et reposent sur la confiance. « Ils autorisent la circulation sur leurs terres, mais le jour où l’accès est retiré, cela entraîne des problèmes majeurs et peut compromettre toute une saison », souligne le sergent Stéphane Martel, de l’unité multidisciplinaire du Service de police de Saguenay.

S’aventurer hors des zones permises peut également causer des dommages aux cultures et effrayer le bétail, augmentant les risques de blessures. Ces comportements nuisent à l’image du sport et à sa cohabitation harmonieuse avec les communautés locales.

Facultés affaiblies

Par ailleurs, l’alcool au volant demeure un enjeu préoccupant. Avec l’excès de vitesse, il s’agit de l’une des principales causes d’accidents mortels en motoneige. Entre 2018 et 2022, sur 109 conducteurs décédés, 38 avaient consommé de l’alcool. Le sergent Martel déplore que ce mélange soit encore trop fréquent. Lors d’une opération menée l’an dernier, plusieurs arrestations pour facultés affaiblies ont été effectuées en très peu de temps, démontrant l’ampleur du problème.

« Nous avons mené une opération alcool l’an dernier avec trois duos. En moins de deux heures, j’étais seul : tous les autres étaient partis avec des motoneigistes arrêtés pour facultés affaiblies. Sur une soixantaine de motoneiges, en environ 1 h 30, nous en avons intercepté quatre, ce qui est énorme et beaucoup trop », affirme-t-il.

Le sergent Martel précise qu’une surveillance accrue sera déployée cette saison sur le territoire, incluant des opérations en soirée et de nuit.

Enfin, pour planifier des sorties sécuritaires, les motoneigistes sont invités à s’informer de l’état des sentiers avant le départ. Les réseaux sociaux du Club de motoneigistes du Saguenay, la carte interactive de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et l’application iMotoneige constituent des outils précieux.

Respecter les règles, c’est non seulement assurer sa propre sécurité, mais aussi préserver un loisir apprécié et vital pour l’économie régionale. La prudence et le civisme demeurent les meilleurs alliés pour profiter pleinement de l’hiver, en toute tranquillité.