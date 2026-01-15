Ouverture des inscriptions pour la 134e édition

Le gouvernement du Québec a annoncé l’ouverture de la période d’inscription à la 134e édition de l’Ordre national du mérite agricole, un concours qui, depuis plus d’un siècle, met en lumière le savoir-faire et l’engagement des agricultrices et agriculteurs québécois.

Cette année, les régions de Lanaudière, des Laurentides, de Laval, de Montréal et de l’Outaouais seront à l’honneur, une opportunité qui revient seulement une fois tous les 5 ans. Les propriétaires d’entreprises agricoles de ces territoires ont jusqu’au 1er mai pour soumettre leur candidature dans les catégories bronze, argent ou or.

Les participantes et participants seront évalués par une équipe de juges lors d’une visite de leur entreprise. L’évaluation repose sur six critères : la gestion de la production, l'engagement à l'égard de l'agroenvironnement, le développement stratégique de l'entreprise, la gestion des ressources financières, la gestion des ressources humaines, le rayonnement social.

Pour obtenir une décoration de l'Ordre national du mérite agricole, les entreprises devront atteindre le nombre de points requis dans leur catégorie.

Les lauréates et lauréats seront dévoilés lors d’une soirée de gala réunissant les acteurs du milieu agricole des régions participantes. La date de l’événement n’a pas encore été confirmée.