Olivier Dion portera les couleurs de Climat Québec dans Chicoutimi

Hier, Climat Québec a dévoilé son candidat pour la prochaine élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi, rapport Radio-Canada.

Il s’agit d’Olivier Dion, originaire de Victoriaville, mais résident au Saguenay depuis près de 30 ans. Celui-ci propose notamment un projet de tramway sans rail (TSR) intelligent pour la ville de Saguenay.

Selon lui, ce mode de transport viendrait compléter l’offre actuelle de la Société de transport de Saguenay. Le parti avait déjà avancé une idée similaire pour la ville de Québec.

« Je me présente parce que je crois profondément que la politique peut redevenir un outil au service des gens. Chicoutimi mérite une voix qui parle de solutions concrètes, d’environnement, de justice et de respect du monde ordinaire », a affirmé Olivier Dion.

Martine Ouellet, cheffe de Climat Québec, affirme qu’Olivier Dion incarne parfaitement les valeurs de son parti. L’homme, qui a travaillé dans des secteurs variés tels que le camionnage et le service à la clientèle, avait déjà représenté Climat Québec dans la circonscription de Saint-François lors des élections de 2022. Il est aujourd’hui proche aidant auprès de sa mère.

« Nous avons besoin d’élus qui ne seront ni au service ni complaisants envers les lobbys des grandes corporations. Avec Olivier Dion, Chicoutimi aura un candidat intègre, volontaire et résolument tourné vers le bien commun. Le pouvoir citoyen est plus fort que l’argent — et c’est exactement ce que cette campagne veut démontrer », a souligné Martine Ouellet.

Quatre mois après le départ d’Andrée Laforest, la date de l’élection partielle n’a toujours pas été fixée. Dans les derniers mois, le Parti québécois, le Parti conservateur du Québec et Québec solidaire ont choisi leurs candidats.