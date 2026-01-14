Saguenay se prépare à affronter la tempête

À l’approche de la tempête annoncée dans la région au cours des prochaines heures, les services municipaux de Saguenay sont en état d’alerte.

Les équipes sont mobilisées et prêtent à intervenir rapidement afin d’assurer le maintien des services essentiels et la sécurité des citoyens, selon l’évolution des conditions météorologiques, confirme la municipalité.

La Sécurité civile de Saguenay appelle la population à la prudence. Elle recommande d’éviter les déplacements non essentiels et de planifier ceux qui sont incontournables, en raison des délais supplémentaires à prévoir.

Les autorités conseillent également de rester à la maison autant que possible et de se préparer à d’éventuelles pannes d’électricité en s’assurant d’avoir un lieu de refuge chez des proches, de disposer d’une lampe de poche fonctionnelle, ainsi que d’eau et de nourriture en quantité suffisante pour tous les occupants du domicile.

La ville de Saguenay invite la population à consulter sa carte interactive à l’adresse circulation.saguenay.ca pour connaître les secteurs inaccessibles en temps réel et suivre l’évolution de la situation.