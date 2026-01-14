SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 14 janvier 2026

Actualités

Temps de lecture : 29s

Moitié-moitié des Saguenéens

La Régie des alcools, des courses et des jeux enquêtera sur le tirage

Émile Boudreau
Le 14 janvier 2026 — Modifié à 15 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Régie des alcools, des courses et des jeux a annoncé qu’elle mènera des vérifications concernant le tirage du moitié-moitié organisé par les Saguenéens de Chicoutimi dimanche dernier, rapport Radio-Canada.

La Régie confirme avoir reçu deux plaintes à la suite du tirage, qui devait initialement avoir lieu samedi, lors du match de l’équipe contre les Tigres de Victoriaville.

Une anomalie technique avait forcé le report du tirage de 24 heures. C’est Ascend, le fournisseur du service de loterie, qui avait repéré l’irrégularité, entraînant la suspension temporaire du tirage.

La Régie des alcools, des courses et des jeux précise qu’Ascend collaborera avec elle afin d’établir les faits et de mieux comprendre les circonstances entourant cet incident.

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES