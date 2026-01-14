Saguenay procède à un ajustement à la hausse

En vertu d’un ajustement, des élus de Saguenay voient leur salaire augmenter. L’ajustement a été voté mardi, lors de la séance du conseil de ville de Saguenay, tenue à La Baie.

L’initiative vise à harmoniser la rémunération des trois présidents d’arrondissements avec celle du vice-président de l’Exécutif, Jacques Cleary, étant donné que la définition de tâches est sensiblement pareille. Les présidents de comités consultatifs d’urbanismes voient aussi leur salaire augmenter.

Deux augmentations sur le salaire de deux élus

Ce qui fait que les élus Michel Tremblay et Raynald Simard, qui siègent aux deux endroits, voient leur salaire augmenter à deux reprises. D’abord, les présidents d’arrondissements Michel Tremblay (Chicoutimi), Raynald Simard (La Baie) et Carl Dufour (Jonquière) voient leur chèque de paie augmenter de 3 214 $, leur salaire de président d’arrondissement atteignant 16 068 $.

Un autre ajustement salarial a aussi été voté et accepté, celui de la rémunération des présidents des comités consultatifs d’urbanisme, soit Claude Bouchard, et à nouveau Raynald Simard et Michel Tremblay, ces deux derniers se voyant gratifier par une deuxième augmentation.

Luc Boivin a aussitôt précisé qu’en tant que maire, il appuyait cette mesure d’ajustement, pour une question de principe et d’équité, une mesure rétroactive à compter du 1er janvier de cette année.

En ce qui a trait aux séances du conseil, rappelons que la prochaine tenue à la salle Pierrette-Gaudreault de Jonquière y sera la dernière, les élus pouvant réintégrer leur salle de l’hôtel de ville (Chicoutimi) fraîchement rénovée dès le mois de mars, et ce sur une base permanente. Les réunions de conseils d’arrondissements continueront d’être tenues dans chacun de leurs arrondissements respectifs.