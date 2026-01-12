Des jeunes de la région plongent au cœur de la démocratie québécoise

Les couloirs de l’Assemblée nationale du Québec se mettent à vibrer au rythme des débats et des échanges d’idées alors qu’une centaine d’étudiantes et d’étudiants participent à la 32e législature du Forum étudiant, une simulation parlementaire qui se déroulera jusqu’au 16 janvier.

L’événement, présidé par Nathalie Roy, présidente de l’Assemblée nationale, a pour objectif d’offrir à des jeunes issus de cégeps, collèges et centres d’études collégiales de 23 circonscriptions, l'opportunité de siéger comme des parlementaires. Pour cette nouvelle édition, des étudiants des cégeps de Chicoutimi, de Jonquière et de Saint-Félicien seront de la partie.

Les participants pourront approfondir leurs connaissances du rôle de législateur à l’occasion de commissions parlementaires et lors de la préparation aux bilans de fin de travaux. De plus, pour refléter le rythme de l’Assemblée nationale, 12 jeunes endosseront le rôle de journalistes et assureront la couverture des activités de la simulation. Ils auront également la chance de questionner les « députés » lors de conférences et mêlées de presse.

« Chaque année, la tenue du Forum étudiant nous rappelle à quel point notre jeunesse est engagée, brillante et porteuse d’idées fortes », a souligné Nathalie Roy. « En prenant place à l’Assemblée nationale le temps d’une semaine, ces jeunes débattent, s’interrogent et découvrent ce qui était déjà en leur possession : tout le potentiel nécessaire pour devenir des figures de la vie politique de demain. », a-t-elle poursuivi.

En raison des travaux en cours au salon Bleu et au salon Rouge de l’Assemblée nationale, les séances de la simulation se dérouleront exceptionnellement à l’agora du pavillon d’accueil, spécialement réaménagée pour l’occasion.