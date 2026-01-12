Un programme d'ATM atterrit au cégep de Limoilou

À compter de l’automne 2026, le Cégep Limoilou offrira à une poignée d’étudiants la possibilité de suivre une partie de la technique cinéma et télévision du Cégep de Jonquière à partir de son campus de Québec, rapporte Radio-Canada.

Après avoir effectué la première année du programme à Québec, ce sont 16 étudiants qui pourront aller compléter les deux dernières années à l’École supérieure en Art et technologie des médias (ATM) du Cégep de Jonquière. Ceux-ci s’ajouteront à la cohorte de premières années déjà existante du cégep de Jonquière, qui souhaite conserver l’exclusivité de son programme.

De plus, avant leur arrivée au Saguenay, les étudiants pourront effectuer deux visites des locaux du cégep en plus de rencontrer leurs enseignants ainsi que leurs futurs collègues.

Les inscriptions auprès du Service régional d’admission des cégeps du Saguenay–Lac-Saint-Jean débuteront le 21 janvier. Pour être admissibles, les candidats devront résider dans la région de Québec au moment de leur inscription.