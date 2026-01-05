SUIVEZ-NOUS

Mardi, 06 janvier 2026

Actualités

Temps de lecture : 25s

Parlement étudiant du Québec

Six jeunes de la région plongent au cœur de la politique québécoise

Émile Boudreau
Le 05 janvier 2026 — Modifié à 12 h 00 min le 05 janvier 2026
Par Émile Boudreau - Journaliste

Depuis le 2 janvier, six jeunes originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean participent à la 39e édition du Parlement étudiant du Québec, la plus importante simulation parlementaire de la province.

Ils font partie des 165 jeunes étudiants et diplômés âgés de 18 à 25 ans qui, pendant près d’une semaine, s’immergent dans les rouages de l’Assemblée nationale afin de comprendre concrètement le fonctionnement du système parlementaire québécois.

Répartis en deux camps – les rouges et les bleus –, les participants se relaient à la tête d’un gouvernement fictif et occupent divers rôles inspirés de ceux des élus provinciaux. La simulation se terminera le 6 janvier.

