Six jeunes de la région plongent au cœur de la politique québécoise

Depuis le 2 janvier, six jeunes originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean participent à la 39e édition du Parlement étudiant du Québec, la plus importante simulation parlementaire de la province.

Ils font partie des 165 jeunes étudiants et diplômés âgés de 18 à 25 ans qui, pendant près d’une semaine, s’immergent dans les rouages de l’Assemblée nationale afin de comprendre concrètement le fonctionnement du système parlementaire québécois.

Répartis en deux camps – les rouges et les bleus –, les participants se relaient à la tête d’un gouvernement fictif et occupent divers rôles inspirés de ceux des élus provinciaux. La simulation se terminera le 6 janvier.