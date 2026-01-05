Le bornage des villages de pêche blanche amorcé à La Baie

Les préparatifs pour la saison de pêche blanche battent leur plein sur la baie des Ha! Ha!. Selon Radio-Canada, l’organisme Contact Nature, qui gère l’activité, a débuté dimanche matin le bornage pour délimiter le village de pêche blanche dans le secteur de l’Anse-à-Benjamin.

La glace atteint déjà 11 pouces (28 cm), ce qui laisse présager un embarquement rapide des cabanes. Toutefois, les amateurs de pêche blanche devront peut-être patienter un peu en raison d’un redoux attendu dans les prochains jours, ce qui pourrait ralentir la mise en place du site.

Malgré ces incertitudes, les pêcheurs se montrent optimistes. Rémi Aubin, président de Promotion Pêche, prévoit notamment une saison exceptionnelle en raison de sa longue durée et des températures adéquates.

Du côté de Grande-Baie, les mesures de l’épaisseur de la glace devraient être effectuées en début de semaine, avant de procéder au bornage.