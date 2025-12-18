SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 18 décembre 2025

Ville de Saguenay

29 M$ prévus en 2026 dans le second volet du PTI

Sara-Léa Bouchard
Le 18 décembre 2025 — Modifié à 08 h 20 min le 18 décembre 2025
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Les conseillers municipaux de la Ville de Saguenay ont adopté à l’unanimité le second volet du Plan triennal d’immobilisations (PTI), pour les années 2026, 2027 et 2028, mercredi midi, lors d’une séance extraordinaire. Des investissements de 29 M$ sont prévus. 

Saguenay prévoit investir cette somme pour l’année à venir dans ses projets de développement économique. Au moins 1% de ces investissements seront alloués au secteur culturel et artistique. En effet, une enveloppe d’un million de dollars a été réservée pour les arts, en 2026. Parmi ces projets, le renouvellement des panneaux de la Ville de Saguenay, aux points d’entrée du territoire, est dans les cartons. Les élus se sont aussi entendus pour prendre des mesures afin de réduire la dette. Ainsi, les investissements planifiés pour 2027 et 2028 seront limités. 

