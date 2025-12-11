La Ville de Saguenay lance un appel à la prudence sur les glaces

La Ville de Saguenay lance un rappel de prévention quant aux glaces de la baie des Ha! Ha!. La glace apparue la semaine dernière est trop mince et il n’est pas sécuritaire de s’y rendre.

La Ville mentionne que le message est simple : il faut rester à terre et attendre les premières mesures avant de marcher sur la baie. La minceur de la glace et les marées posent de graves dangers. À 13h45 mercredi, les pompiers du Service de sécurité incendie sont intervenus pour demander à deux personnes de sortir de la baie. Même si on précise qu’il n’a pas été question d’un sauvetage dans ce cas-ci, Saguenay mentionne que chaque appel du genre, en début de saison, mobilise de nombreuses ressources et les pompiers doivent intervenir de façon répétée. Mentionnons que Saguenay compte sur la collaboration de tous et toutes pour maintenir la sécurité sur la baie.