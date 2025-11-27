Hervé Simard élu à titre de préfet

Les maires de la MRC du Fjord-du-Saguenay ont fait le choix d'élire M. Hervé Simard, maire de la municipalité de Ferland-et-Boilleau, à titre de préfet de la MRC pour les quatre prochaines années.

L'arrivée de M. Simard à la tête du groupe signifie aussi la fin du long règne du maire de Bégin, Gérald Savard, qui tire sa révérence après avoir occupé la présidence pendant 14 ans. Rappelons que contrairement à d'autres MRC, le choix du préfet à la MRC du Fjord-du-Saguenay se fait par les maires à l'intérieur du regroupement et non pas par suffrage universel.

« Je suis honoré de la confiance que mes collègues m’accordent. Après 20 ans de vie politique et quatre mandats comme maire de Ferland-et-Boilleau, je suis honoré de relever ce nouveau défi. La MRC est riche de belles possibilités et je souhaite, avec l’équipe en place, poursuivre notre vision au service des municipalités, en travaillant ensemble, en nous adaptant et en continuant à développer notre territoire », mentionne Hervé Simard.

Ce dernier a aussi tenu à féliciter les membres qui composent le comité administratif de la MRC du Fjord-du-Saguenay avec lui et le préfet suppléant, le maire de Saint-David-de-Falardeau, Germain Grenon. Parmi ces personnes, on retrouve le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France, le maire de Saint-Félix-d'Otis, Pierre Deslauriers et le maire de Saint-Honoré, Lucien Villeneuve.

Gérald Savard passe le flambeau

Gérald Savard tient également à souhaiter la bienvenue à M. Simard dans ses nouvelles fonctions, ainsi qu'à lui offrir tout son appui dans celles-ci. Conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale, il était nécessaire de procéder à une élection pour la fonction de préfet puisqu’une élection générale a eu lieu le 2 novembre 2025. Les élus ont ainsi pris la décision d’élire un préfet pour un mandat de quatre ans, permettant ainsi d’assurer stabilité et continuité.

« Après plusieurs années à la tête de la MRC, j’ai pris la décision de ne pas solliciter un nouveau mandat comme préfet et de me consacrer à mon rôle de maire de Bégin. Je suis convaincu que M. Simard saura diriger la MRC avec compétence et vision. Il connaît bien les dossiers puisqu’il siège au conseil de la MRC depuis plusieurs années. Je lui accorde toute ma confiance pour poursuivre le développement harmonieux de notre territoire », émet Gérald Savard.

Rappelons que M. Savard occupait la fonction de préfet depuis 2012. Il a annoncé en septembre dernier sa décision de ne pas solliciter de nouveau mandat. M. Savard a également tenu à remercier ses collègues et partenaires pour leur collaboration au cours des dernières années.