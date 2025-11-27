La campagne Dons et Lumières de retour pour une 13e édition

La Fondation Santé Jonquière lance une fois de plus sa traditionnelle campagne Dons et Lumières, qui revient pour une 13e édition. Cette initiative, rappelons-le, vise à amasser des fonds afin d’illuminer le grand sapin installé devant l’Hôpital de Jonquière et, du même coup, faire briller les soins et les services de santé offerts dans la région.

« C’est toujours une très belle activité, rassembleuse et lumineuse, c’est le moins que l’on puisse dire ! », mentionne d’abord la directrice générale de la Fondation Santé Jonquière, Sandra Lévesque.

« C’est une campagne, où les gens sont invités à allumer une lumière santé, pour leurs proches, leur équipe, leur entreprise ou eux-mêmes. Différents formats d’ampoules sont disponibles, pour ceux et celles qui désirent s’en procurer une et à des prix variants entre 5 et 20 $. Le tout en quantité illimité bien entendu », ajoute-t-elle.

Pour cette édition, l’organisation a le privilège de compter sur l’appui de M. Guy Simard, Mme Anne-Julie Simard et Mme Frédéricke Savard, courtiers immobiliers pour l’Équipe Simard de Via Capitale Saguenay–Lac-Saint-Jean, à titre de présidents d’honneur.

« On fait aussi vivre la campagne sur nos réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Il y a un plan de visibilité qui est rattaché aux entreprises qui achètent des lumières. »

Mme Lévesque souligne que les gens qui sont intéressés à contribuer à cette campagne peuvent se procurer les lumières au Canadian Tire de Jonquière, partenaire de la Fondation Santé Jonquière depuis le tout début de l’initiative.

« Les gens peuvent faire l’achat de leur ampoule directement aux caisses du Canadian Tire, ou en ligne. On va d’ailleurs organiser des kiosques à chaque semaine à l’hôpital pour que ce soit vraiment accessible à tous », précise Sandra Lévesque.

Le sapin illuminé le 27 novembre

La première illumination du sapin aura quant à elle lieu le jeudi 27 novembre à 18h00, sur le terrain du centre hospitalier jonquiérois. Cet événement marquera le coup d’envoi officiel de la campagne. Les premiers résultats y seront alors dévoilés et, jusqu’à Noël, le sapin d’une hauteur de 40 pieds brillera davantage au rythme des dons reçus.

« On s’habille chaudement, on amène les enfants et on vient vivre la première illumination avec nous. On va faire un décompte avant d’allumer l’ensemble du sapin. Le père Noël sera présent, il va y avoir du chocolat chaud et des petites gourmandises, ça promet d’être très festif ».

La Fondation Santé Jonquière avait amassé un montant de 35 769 $ en don pour sa 12e campagne l’an passé. La somme avait alors servi à acquérir un fibroscope d’intubation pour les urgences. Cette année toutefois, l’organisation compte utiliser le montant pour le développement de divers projets, qui seront annoncés en temps et lieu. La prochaine campagne d’équipements est prévue pour janvier 2026.