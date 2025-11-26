Diversité-02 souligne la Journée du souvenir trans

L’organisme à but non lucratif (OBNL) Diversité-02 a organisé un 5 à 7 ainsi qu’une projection de courts métrages le 20 novembre dernier, au Bar à Piton (BAP), afin de souligner la Journée du souvenir trans.

Créé en 1999, l’événement était au départ un moment de commémoration pour Rita Hester, une femme transgenre assassinée au Massachusetts un an plus tôt.

Depuis, la Journée du souvenir trans a gagné en importance et sert maintenant à rendre hommage à toutes les personnes assassinées, disparues ou poussées au suicide en raison de la transphobie.

Outre ces aspects marquants, la transphobie peut parfois se montrer plus sournoise, se manifestant notamment par un refus d’emploi, d’accès au logement, de soins de santé, de services, et plus encore.

Pour la directrice générale de Diversité-02, Roxanne Gervais, il était important de souligner la journée en organisant un rassemblement ici à Chicoutimi.

« C’est une journée qui peut être difficile émotionnellement pour les gens. On ne voulait pas que ce soit trop lourd et on désirait offrir une chance aux gens de se rassembler et d’avoir un espace sécuritaire pour vivre cette journée ensemble. »

Selon Statistique Canada, la communauté LGBTQ2+ représenterait 4,4 % de la population âgée de 15 ans et plus, soit près d’un million trois cent mille Canadiens.

Tao Hulot, gagnant de la finale locale de Cégeps en spectacle à Saint-Félicien en 2023, était également présent lors de l’événement afin de présenter aux participants son monologue théâtral Deviens qui tu es, inspiré de son parcours de transition et qui lui a permis d’obtenir le 1er prix.

« C’était important pour moi de le présenter, parce que ça raconte mon histoire en tant que personne trans, de ma naissance à aujourd’hui. Ça parle de choses parfois très compliquées et très dures moralement. C’est beaucoup de sensibilisation et je suis fier de continuer à porter ce message », explique l’invité.

La projection quant à elle, présentait des courts métrages de la programmation Short and Queer 2025 du Festival Regard, qui propose un regard unique sur la diversité sexuelle et de genre.

« Un de nos objectifs comme organisme est d’offrir à nos membres et aux usagers des espaces où ils peuvent avoir accès à de la culture LGBT gratuitement. Les gens ont donc pu venir regarder ces œuvres grâce à notre entente avec le festival et poursuivre la soirée en beauté », dit Mme Gervais.

Mission de Diversité-02

Diversité-02 est un organisme régional sans but lucratif dont la mission est d’intervenir auprès des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des identités de genre (DSPG), de les accompagner, ainsi que de sensibiliser, d’informer et d’éduquer la population aux réalités de la DSPG.