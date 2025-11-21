95 000 personnes sont débarquées à La Baie

La saison des croisières 2025 s’est terminée le 1er novembre dernier. Promotion Saguenay révèle que 61 519 passagers et 32 781 membres d’équipage ont posé le pied au Saguenay-Lac-Saint-Jean, générant d’importantes retombées pour la région.

D’après les données de la dernière étude économique menée par Promotion Saguenay, les passagers qui débarquent dans la région dépensent en moyenne 421 $ par personne. La majeure partie de ce montant se dirige vers l’industrie touristique, grâce aux excursions et aux nombreuses activités organisées, tandis que le reste se répartit entre les dépenses en biens et services.

Le gestionnaire du tourisme maritime à Promotion Saguenay, Dany Gravel, explique qu’un passager sur deux réserve son excursion avant même d’arriver dans la région, ce qui pousse Promotion Saguenay à s’assurer que les offres affichées soient constamment actualisées, afin que les visiteurs puissent profiter pleinement de la beauté de la région et de ses propositions.

Selon M. Gravel, l’offre touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean n’a rien à envier à d’autres destinations.

« Sur ces 61 519 passagers, on peut dire que près de 30 000 ont visité les quatre coins de la région au cours de la dernière année. […] Nous avons la chance de compter sur une destination touristique forte, qui présente une belle variété. Les passagers se déplacent dans les trois arrondissements de la ville, dans le bas Saguenay, et vont jusqu’au lac pour visiter Val-Jalbert, par exemple. »

Prix d’excellence

L’hiver dernier, Promotion Saguenay a développé une nouvelle offre hivernale et a accueilli le navire d'exploration polaire Commandant Charcot à quatre reprises. Lors de ses passages, l’équipe de Promotion Saguenay a reçu les croisiéristes et les a fait descendre directement sur les glaces du fjord du Saguenay.

Grâce à ce projet, Promotion Saguenay a reçu le prix d’excellence dans la catégorie « Partenariat d’affaires et commandite » de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ), lors de son gala annuel tenu le 23 septembre dernier.