Un premier studio de baladodiffusion ouvre à Jonquière

On peut maintenant dire que Jonquière est dans l’air du temps. En effet, c’est jeudi dernier qu’a été inauguré le tout premier studio d’enregistrement de balados de la région, NOD Lab, au 3639 boulevard Harvey. Après plusieurs mois de travail sans compter les heures, l’instigateur du projet, Jonathan Thibeault, peut enfin crier « mission accomplie ».

Le studio, qui était censé voir le jour en septembre, a finalement ouvert ses portes après deux petits mois de retard. Une situation hors du contrôle pour Jonathan Thibeault, qui a dû décaler l’échéancier pour des raisons personnelles et techniques. Quelques travaux de finition plus tard, et le tour était joué.

« Chaque pièce, chaque heure passée, n’ont pas été prises à la légère. Depuis le début de l’été, j’y ai mis des centaines d’heures. De voir les gens venir visiter, faire le tour, d’entendre déjà des rétroactions, c’est gratifiant. Plusieurs personnes m’ont dit que l’ambiance leur donnait envie de se confier et de produire, ce qui est la mission première de ce projet », a mentionné M. Thibeault après les portes-ouvertes.

Le local de NOD Lab est divisé en deux studios distincts. Le studio « violet », d’une superficie de 160 pieds carrés, est de style table-ronde. Il possède quatre microphones et cinq places assises, pour pouvoir effectuer des entrevues à plusieurs ou des panels de discussion. Le studio « vert », d’une superficie de 95 pieds carrés, offre quant à lui une formule plus intimiste, idéale pour les projets en duo, le tout dans une ambiance axée sur la confidence. Deux microphones et trois places assises sont disponibles. Les deux lieux de production comprennent également de l’équipements audio et vidéo de haute qualité, comme des consoles et des caméras robotisées. Les couleurs, le mobilier et l’éclairage ont été réfléchis pour amener un côté épuré tout en restant dans la modernité.

« On est venu jouer avec le contraste, que ce soit dans les couleurs utilisées, les textures avec le mobilier, les feutres pour le traitement du son, la décoration. Tout a été pensé pour que l’on ressente cet aspect de neutralité, de minimalisme. On ne voulait pas en mettre trop, pour que chaque projet soit personnalisé. Les gens peuvent amener leurs propres éléments de décor pour se démarquer. On a travaillé avec une graphiste-designer pour rendre les locaux vivants », explique Jonathan Thibeault.

L’entrée dispose d’un espace café et d’une aire d’attente, afin que les invités puissent discuter de façon plus informelle avec les membres sur place.

« Avec ce projet, on veut aussi sortir les gens de leur sous-sol. On veut que les gens n’aillent plus à investir une fortune pour des consoles bas de gamme, quand ils ne savent même pas où commencer. S’ils veulent accueillir quelqu’un qu’ils admirent dans le domaine, ils peuvent le faire ici. »

Pour le moment, OXIA Studio se concentre exclusivement sur l’enregistrement de balados. Chaque personne doit ensuite s’occuper de son montage à l’extérieur des locaux, d’une manière ou d’une autre. M. Thibeault affirme vouloir constater la demande avant d’élargir son offre de services et de mettre en place un poste de production.

Pour les gens intéressés, le site web de NOD Lab comprend une plateforme de réservation en ligne, où plusieurs forfaits d’adhésion sont mis à disposition.