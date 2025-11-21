Une nouvelle directrice régionale en fonction dès janvier prochain

Le président de la Fédération de l’UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jean-Thomas Maltais, a annoncé la nomination de Joanie V. Tremblay à titre de directrice régionale de la Fédération. Cette dernière entrera en fonction le 5 janvier 2026.

« Je suis bien positionnée dans la Fédération, donc je le vois davantage comme une transition, que comme une nécessité. Quand je suis entrée à l’UPA, je savais toutefois que c’était le poste que je voulais convoiter plus tard. Je suis une fidèle, donc je ne me voyais pas aller ailleurs. Il s’agissait plutôt d’un plan à long terme. C’était assez stressant comme processus, mais j’y suis arrivée. », émet l’heureuse élue en entrevue avec Le Réveil.

Fille de producteur et passionnée de l’agriculture, Mme Joanie V. Tremblay a su se démarquer dans ses 12 années d’expérience au sein de la Fédération par sa capacité à mobiliser. Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration gestion financière de l’UQAC, Mme V. Tremblay cumule diverses fonctions lui permettant de gérer des équipes, de planifier des activités et de contribuer à la gouvernance démocratique. Celle qui compte huit ans d’expérience à titre de directrice du Service des communications et de la vie syndicale à la Fédération croit être en mesure de tirer son épingle du jeu, tout en évoluant dans la continuité.

« J’ai participé à tout ce qui s’est fait: planification stratégique, journées de réflexion, donc je dirais que ça serait un désaveu de ma part de faire un virage à 180 degrés. Je m’inscris beaucoup plus dans la continuité de ce qu’on a mis en place déjà. Je pense qu’on est aussi dans l’amélioration, on n’a jamais été statique dans les huit dernières années. Il faut s’adapter aux nouvelles réalités, aux changements et avoir une vision à court terme et à long terme de ce qui s’en vient », dénote-t-elle.

Joanie V. Tremblay prendra la place de Mme Lise Tremblay, la directrice régionale sortante à qui la Fédération adresse sa plus profonde reconnaissance pour son dévouement et ses années de service.

Une vague d’amour

Depuis l’annonce de sa nomination, la principale intéressée est sur un petit nuage. Elle concède recevoir le plus grand support de la population à son égard, ce qui la touche particulièrement.

« Je reçois une belle vague d’amour actuellement, c’est vraiment agréable. Je n’ai cependant rien à enlever à Lise qui a effectué un travail remarquable, je pense qu’on faisait une équipe du tonnerre et les gens reconnaissaient cette dynamique-là. Ils sont, je crois, satisfaits et rassurés qu’il y ait une suite à tout ça, à ce qu’on a bâti. »

La Fédération de l’UPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean est présentement en période d’embauche afin de combler le poste de Mme Tremblay, éventuellement.