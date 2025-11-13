Un nouveau venu sur la scène municipale qui veut faire de la politique autrement

Un vent de jeunesse a soufflé sur Saint-Ambroise lors des dernières élections municipales. À 35 ans, le nouveau maire Pier-Luc Gilbert est moins âgé que son prédécesseur Lucien Gravel et durant sa première implication sur la scène municipale, il souhaite faire les choses autrement.

Originaire de Jonquière, Pier-Luc Gilbert a étudié en dessin et bâtiment et fait carrière en génie civil depuis 15 ans. Le père de famille s’est établi à Saint-Amboise l’an dernier avec sa conjointe et leurs 5 enfants après plusieurs années dans la région de Québec.

« On a été en Beauce durant 7 ans et je trouvais que les gens du secteur étaient vraiment impliqués dans leur communauté, en groupe ou en comité, et que les projets avançaient rapidement. Je trouve qu’en général dans la région, on parle beaucoup, mais on ne passe pas beaucoup à l’action et on ne prend pas des mesures pour y arriver non plus. Après réflexion, je me suis dit que je peux apporter quelque chose avec mon expérience en gestion. »

Durant son porte-à-porte auprès des citoyens pour se faire connaître, le nouveau maire affirme qu’il a beaucoup entendu parler des querelles à l’hôtel de ville avant l’arrivée de son prédécesseur. Il souhaite définitivement tourner la page et faire de la politique autrement.

Ramasser les pots cassés

« La dernière administration a dû un peu ramasser les pots cassés et c’est difficile d’avancer en même temps, souligne-t-il. Il faut passer à un autre appel après une élection et ne jamais oublier qu’on travaille dans le même but, soit faire avancer la municipalité et donner des services aux citoyens. Il faut de l’écoute, prendre les idées et discuter dans le respect en collaborant. »

Parmi ses priorités, Pier-Luc Gilbert indique qu’il y a beaucoup de retard à combler au niveau du maintien des infrastructures. Saint-Ambroise doit aller chercher davantage de subventions pour y arriver, selon lui.

« Il faut devenir des experts en subvention pour aller chercher toutes les grenailles possibles. Le réseau souterrain, c’est la priorité parce que ça nous bloque au niveau du développement pour attirer des nouvelles familles. »

Le nouveau maire espère aussi attirer de nouvelles entreprises sur la rue Simard. Trop de gens utilisent la principale artère de la municipalité pour traverser Saint-Ambroise, sans s’arrêter, à son avis.

« C’est une rue très achalandée et il y a un potentiel qu’on doit juste exploiter. Il faut arrêter de les regarder passer sans en tirer profit. Je veux attirer un peu plus d’entreprises qui ont pignon sur rue pour avoir plus de retombées économiques, être un agent facilitateur pour le secteur privé. Ça pourrait être un bistrot, des trucs comme ça, où les gens peuvent arrêter. Être un village-relais finalement. »

Services aux citoyens

Pier-Luc Gilbert estime également qu’il y a eu une diminution des services aux citoyens durant les dernières années, ce qu’il voudrait corriger.

« Il faut que les citoyens en aient pour leur argent. Et ça passe parfois par des petits détails. À l’entrée de la municipalité, une grosse tache couvre le logo de la municipalité. On a aussi passé l’été avec des bacs à fleurs vides avec des mauvaises herbes. Et entre nos bordures de chaussé et le pavé, on a des arbustes qui poussent. C’est notre fierté et notre image qui est en jeu. »