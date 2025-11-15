Une campagne sous le signe des festivités

L’Opération Nez rouge Saguenay annonce le lancement de sa 41e campagne traditionnelle de raccompagnements, sous le thème « Un retour bien accordé ». Cette dernière se déroulera entre le 28 novembre et le 31 décembre prochain, pour un total de 14 soirées de raccompagnements.

« Comme l’an passé, la centrale se trouvera encore au Centre Jonquière. Pour ce qui est du thème, l’idée est de la Bottine Souriante, c’est le groupe qui a approché Nez rouge cette année, pour dévoiler une campagne tout à fait dans le créneau des membres », mentionne la responsable des communications pour l’Opération Nez rouge Saguenay, Ginette Bouchard.

L’organisation mise donc sur un esprit rassembleur avec cette campagne, s’inscrivant dans la continuité d’une tradition qui allie prévention, solidarité et bonne humeur, en rappelant qu’un retour bien accordé, c’est avant tout un geste responsable qui fait du bien à tout le monde.

« L’importance, on le rappelle, est de ne pas rentrer à la maison à la fin d’une soirée en état d’ébriété ou en ayant les facultés affaiblies », ajoute Mme Bouchard.

Et le nombre de bénévoles demeurent stable au fil des ans, rapporte la principale intéressée, ce qui permet à Opération Nez rouge d’assurer un bon déroulement de la campagne à chaque fois.

« On a souvent besoin d’une équipe de trois personnes lors de ces soirées, soit une personne qui conduit sa voiture, une autre qui ramène la voiture du client et une troisième qui accompagne le chauffeur du client pour prendre des notes, par sécurité. »

Ginette Bouchard rappelle à la population de ne pas hésiter à contacter Opération Nez rouge pour se prévaloir de ses services au besoin, en contactant le 1-866-DESJARDINS ou en commandant son raccompagnement directement via l’application Nez rouge, disponible sur les téléphones Android et Apple, une nouveauté cette année.

« C’est clair que notre but est d’augmenter le nombre d’appels que l’on reçoit. On constate aussi que les entreprises offrent de plus en plus le service de raccompagnement à leurs employés, des boissons non alcoolisées, donc on voit quand même un progrès de ce côté-là. De plus, le temps d’attente est grandement diminué grâce à notre nouveau système de communication, ce qui rend le service encore plus accessible », précise Mme Bouchard.

En plus de la contribution des partenaires nationaux Desjardins et la Société de l'Assurance Automobile du Québec (SAAQ), Opération Nez rouge Saguenay ne serait pas possible sans la participation de nombreux autres partenaires régionaux. Pour l'édition 2025, Opération Nez rouge Saguenay compte sur RioTinto, Niobec, HGrégoire Saguenay, IGA Mellon, Gagnon Frères, le Centre Jonquière, CKAJ 92,5 et la Ville de Saguenay.

L’entièreté des fonds recueillis sont remis au Club de Natation Phoenix Saguenay (CNSP), qui a été créé en 2025 après la fusion des clubs de Jonquière et de Chicoutimi, regroupant désormais aussi le secteur de La Baie. En 2024, l’initiative a permis de réaliser 675 raccompagnements grâce à 400 bénévoles, rapportant 36 000 $ au club.