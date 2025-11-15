Un projet pilote éducatif régional qui va bon train

Le Regroupement Régional des Gestionnaires de ZEC du Saguenay–Lac-Saint-Jean (RRGZ-02), en collaboration avec l’école de pêche Speyrit, lance un projet pilote ambitieux visant à reconnecter les jeunes et la population à la nature par l’entremise d’activités de pêche éducatives et immersives.

« J’ai fondé l’école Speyrit avec ma conjointe, lorsque nous sommes arrivés dans la région il y a à peu près trois ans. Je pêche moi-même à la mouche depuis 15 ans et je suis complètement tombé en amour avec cette activité-là. J’étais travailleur social à l’époque, donc c’était un loisir très thérapeutique pour moi. Vivre de l’enseignement de la pêche, de sa passion, pour en faire un outil d’intervention, il n’y a pas beaucoup de personnes au Québec qui font ça », mentionne le fondateur de Speyrit et chargé de projet pour le RRGZ-02, Vincent Delisle.

Ce projet, intitulé « Ateliers éducatifs sur la pêche en milieu scolaire, OBNL et organisme public pour former la relève », s’inscrit dans une démarche de développement durable et d’inclusion sociale. Il vise à initier plus de 200 jeunes issus d’écoles primaires, secondaires, maisons de jeunes et organismes communautaires de la région à la pêche à la mouche, au lancer léger et à la pêche blanche. Il permet aussi de transmettre des connaissances sur la faune, l’écologie et les bonnes pratiques de prélèvement.

« On est bien entendu ouvert à des collaborations, notamment avec Contact Nature qui va nous donner un coup de main avec certaines activités, dont quelques-unes qui pourraient se tenir sur le Fjord, si les conditions de glace sont favorables cet hiver. L’objectif, c’est de réunir un maximum d’acteurs du réseau, pour rendre les initiatives en nature accessibles, mais aussi pour apprendre aux jeunes, en mode relation humaine et expérience sociale », ajoute M. Delisle.

Le projet a pu voir le jour grâce à un financement demandé de 20 000 $ au programme « Relève et mise en valeur de la faune » du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, en plus des contributions en nature estimées à plus de 30 000 $. Le projet bénéficie déjà de l’appui de plusieurs partenaires régionaux, dont la FédéCP, la Fondation Héritage Faune, les Zecs du Saguenay–Lac-Saint Jean, Contact Nature, Musée du Fjord, l’Accommodation des 21, Promotion Pêche, d’établissements scolaires et d’organismes communautaires de la région.

Des ateliers qui font leurs preuves

Le projet prévoit la réalisation de 134 activités éducatives et jusqu’à 34 sorties de pêche, encadrées par des professionnels passionnés et des bénévoles issus des Zecs et des autres partenaires. Depuis avril, déjà 3 écoles, une maison des jeunes ainsi que des camps de jours, en mode projet pilote, ont déjà bénéficié de cette expérience.

« On a eu la chance de faire un parascolaire avec l’école secondaire des Bâtisseurs, édifice Kénogami, avec 12 jeunes. Une autre activité a eu lieu avec l’école St-Isidore, St-Denis, à Rivière-du-Moulin, et une dernière en partenariat avec l’entreprise Oaction avec des groupes de camp de jour l’été dernier. Toutes les activités ont grandement été appréciées », précise-t-il.

Pour l’automne 2025 et l’année 2026, Speyrit à la recherche d’autres organismes souhaitant faire découvrir à leur clientèle la pêche comme ils ne l’ont jamais fait.

« Je vais aller faire un tour du côté du Regroupement des organismes communautaires de la région, l’association des maisons de jeunes, j’aimerais également être en mesure de proposer une initiative avec la DPJ, ce qui pourrait être intéressant. »

Le projet pilote a déjà rejoint plus de 130 jeunes. D’ici l’été prochain, Vincent Delisle espère faire croître ce nombre jusqu’à 300.