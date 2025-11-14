Le Père Noël de retour après cinq ans d’absence

Après cinq ans d’absence, l’arrivée officielle du Père Noël revient enfin à Place du Royaume, à Chicoutimi. C’est dans une expérience totalement renouvelée que l’événement aura lieu le samedi 15 novembre, dans un décor enchanteur. Saint-Nicolas est prêt à offrir des moments magiques aux familles de la région.

« En effet, ça fait cinq ans que l’arrivée du père Noël n’a pas eu lieu. Dû à la pandémie, on avait été obligé d’arrêter cette activité-là. Cette année, on parle d’une expérience qui est renouvelée. Dès 10h00, son arrivée sera célébrée avec la fée des étoiles, des lutins, des musiciens et des danseurs. Sur place, les enfants pourront aussi profiter d’un service de maquillage, donc ce sera vraiment un bel avant-midi à ne pas manquer », émet la directrice de propriété pour Place du Royaume, Isabelle Gauthier.

Les jeunes pourront aussi participer à un concours de dessin qui se tiendra jusqu’au 21 décembre. Les participants courront la chance de gagner le contenu d’un bas de Noël géant, d’une valeur de 350 $.

« À chaque année, on se faisait demander l’arrivée du Père Noël, puisque c’était un événement qui était grandement apprécié des gens. Pour nous, c’était important de ramener cette magie du temps des Fêtes au centre commercial », précise Mme Gauthier.

De nouveaux partenaires

Afin d’offrir une expérience de Noël repensée, Place du Royaume s’est associé à Audace et Co et à l’Agence des Pères Noël professionnels du Québec, un fournisseur reconnu dans le milieu des centres commerciaux de la province, cumulant plus de 30 ans d’expérience, qui apportera une touche authentique et chaleureuse à chaque rencontre.

« Je crois que ça plaira beaucoup à la population. C’est vraiment un concept unique et surtout, vraiment bien fait. »

Cette année, la réservation se fait en ligne: il suffit de visiter le site web de la Place du Royaume, de choisir la plage horaire qui vous convient et de réserver votre moment avec le père Noël. Aucun achat de photo n’est obligatoire. En plus de pouvoir faire la rencontre de Saint-Nicolas, vous pourrez recevoir un livre d’activité et un chocolat Lindt, ainsi que vous procurer des photos souvenirs en formats numériques, imprimés ou sur des objets. Les forfaits photos débutent à 13,99 $ avec taxes.

« On ramène le côté flexibilité, on donne l’opportunité aux gens de prendre des photos par eux-mêmes, s’ils le désirent. On veut aussi offrir une expérience qui est accessible », rapporte Isabelle Gauthier.

Rappelons que la Place du Royaume s’était fait pointer du doigt il y a quelques années en s’associant avec la firme externe du New Jersey, Cherry Hills Programs, qui s’occupait de la prise de photos. Les forfaits oscillaient alors entre 35 et 45 $, ce qui avait refroidi plusieurs parents de prendre part à l’activité.