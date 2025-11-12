Avis d’ébullition à Shipshaw-Sud

La Ville de Saguenay indique qu’un avis d’ébullition est actuellement en vigueur pour l’ensemble du réseau d’aqueduc de Shipshaw-Sud.

Cette mesure a été mise en place en raison d’une panne électrique affectant les installations. L’avis demeurera en vigueur jusqu’à l’obtention des résultats des tests de conformité, réalisés après le retour de l’alimentation électrique.

Pour les citoyens actuellement privés d’électricité ou d’eau, il sera important de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant une minute avant de la consommer dès le retour du service d’aqueduc.

Les personnes touchées ne doivent ni boire l’eau du robinet, ni préparer de breuvages ou de biberons avec celle-ci.

Les activités telles que laver les aliments, se brosser les dents ou fabriquer des glaçons doivent être effectuées avec de l’eau préalablement bouillie pendant au moins une minute.

En revanche, laver la vaisselle à l’eau chaude, faire la lessive ou prendre une douche ou un bain ne nécessitent pas de faire bouillir l’eau.