Fermeture temporaire du PSL de Chicoutimi

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean avise la population qu’en raison des conditions climatiques et des difficultés électriques actuelles, le Point de service local (PSL) de Chicoutimi sera fermé, ce mardi.

Seuls les prélèvements urgents seront réalisés à l'hôpital de Chicoutimi, selon les critères suivants : mention « urgent » sur la requête médicale, indication explicite d’un médecin et prélèvements nécessaires pour ajuster un traitement médicamenteux.

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean demande à la population de reporter tout prélèvement non urgent à une date ultérieure.

Suspension des activités au CLSC Sud

Les activités du CLSC Sud (situé au 80, rue Racine Est) ont été suspendues jusqu’à midi et elles se poursuivront pour toute la journée. Cette mesure est nécessaire en raison de la situation actuelle, dit le CIUSSS.

Services de vaccination reportés

Prendre note que les services de vaccination au PSL de Chicoutimi et au CLSC Sud ont aussi été reportés jusqu'à midi. La situation sera réévaluée au cours de la journée. Les personnes qui ont un rendez-vous seront contactées. L’information a également été mise à jour sur Clic Santé.

Le CIUSSS suit la situation de près et est en contact avec les différents services impliqués afin de s’assurer d’une reprise des activités régulières dans les meilleurs délais.

Le CIUSSS invite également la population à faire preuve de prudence et à limiter ses déplacements dans la mesure du possible.

Conseils de sécurité

En raison des nombreuses pannes de courant dans la région, le CIUSSS souhaite également sensibiliser la population aux risques d'intoxication au monoxyde de carbone, un gaz toxique invisible, inodore et qui n'irrite pas les yeux ni les voies respiratoires. Respirer du monoxyde de carbone peut être très dangereux pour la santé et, même, entraîner la mort.

Voici un rappel des gestes essentiels à adopter pour se protéger :

Avant de démarrer votre voiture, dégagez le tuyau d'échappement.

Ne laissez jamais votre moteur tourner dans un garage, même avec la porte ouverte

Installer des avertisseurs de monoxyde de carbone dans le garage et la maison

En cas de panne d'électricité, n'utilisez pas d'appareils à combustion extérieurs. Ne vous chauffez jamais avec des appareils fonctionnant au gaz comme une cuisinière, une chaufferette d'appoint, une chaufferette de camping ou un barbecue. En cas de panne prolongée par temps froid, vérifiez si votre municipalité a prévu des lieux d'hébergement où vous pourriez vous rendre pour assurer votre sécurité.

Si vous utilisez une génératrice, installez-la :

à l'extérieur de votre maison ou de votre garage, que celui-ci soit intégré à votre maison ou situé à côté;

le plus loin possible des portes et des fenêtres.