Les écoles du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay sont fermées

L’ensemble des écoles et centres de formation du Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay sont fermés ce mardi, le 11 novembre, en raison des conditions météorologiques et des nombreuses pannes.

Les écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay sont fermées, tout comme les services de garde.

Notons que les cours en présentiel, en ligne ainsi que les examens sont suspendus dans les centres de formation professionnelle et de formation générale des adultes.

Au niveau collégial, le Cégep de Jonquière et le Cégep de Chicoutimi ont aussi suspendu leurs cours.

Au moment d’écrire ces lignes, il y a 43 interruptions qui ont été recensées dans la région, ce qui affecte 25 506 adresses au Saguenay.

La situation est particulièrement critique à Chicoutimi, où 26 interruptions touchent 22 806 adresses.

Les pannes ont débuté dans la nuit de lundi à mardi, alors que la neige tombe dans la région depuis dimanche soir. Environnement Canada avait émis un avertissement prévoyant une accumulation de 15 à 25 centimètres de neige pour lundi et mardi pour toute la région.