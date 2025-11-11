Plus de 20 000 foyers sans électricité au Saguenay

Des pannes d’électricité touchent le Saguenay ce mardi matin, laissant 20 573 foyers dans le noir. Selon Hydro-Québec, 32 interruptions ont été recensées dans la région, principalement causées par la neige lourde tombée durant la nuit.

Au moment d'écrire ces lignes, la situation est particulièrement critique à Chicoutimi, où 20 interruptions affectent 19 738 adresses. À Jonquière, trois pannes privent 161 foyers d’électricité, tandis qu’à La Baie, deux pannes concernent 202 adresses. Les secteurs de Lac-Kénogami, Laterrière et Shipshaw sont également touchés.

Les pannes ont débuté dans la nuit de lundi à mardi, alors que la neige tombe dans la région depuis dimanche soir. Environnement Canada avait émis un avertissement prévoyant une accumulation de 15 à 25 centimètres de neige pour lundi et mardi pour toute la région.

Selon Environnement Canada, de la neige intermittente est prévue tout au long de la journée de mardi, menant à une accumulation de 5 centimètres par endroit. Des vents d’ouest soufflant à 30 km/h sont prévus, accompagnés de rafales atteignant 50 km/h.