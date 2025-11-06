Une deuxième édition du Nage-don pour le mois de novembre

La Société canadienne du cancer relance son défi Nage-don, qui encourage la population à amasser des fonds pour la recherche en nageant une distance de 5 km durant le mois de novembre.

Le défi fait partie d’une série de collectes de fonds qui font la promotion de saines habitudes de vie.

« Le défi qu’on propose, c’est de nager 5 km, et la façon de le faire est au choix des participants. Ils peuvent le faire d’un seul coup ou en réalisant 100 mètres par jour. L’objectif, c’est que les gens soient actifs et qu’ils le fassent pour une bonne cause. Les campagnes sont axées sur l’activité physique parce qu’on sait qu’un mode de vie sain aide à prévenir certaines maladies, dont le cancer », explique Jean-Sébastien Boudreault, directeur général de la section Partenariats d’entreprise et communautaires – Québec de la Société canadienne du cancer.

Plusieurs activités se veulent accessibles à tous, telles que Randonne contre le cancer, Courons contre le cancer en septembre ou le Défi Promène ton chien en octobre. Toutes contribuent à atteindre les objectifs fixés par la Société canadienne du cancer.

En août dernier, la première édition du Nage-don a su cumuler un total de 97 710 $, grâce aux 853 personnes ayant pris part au défi.

Pour participer au Nage-don, une collecte de fonds doit être créée à partir du site web cancer.ca/collectedefonds

Par la suite, le participant informe son entourage du défi qu’il s’est fixé et les encourage à le soutenir dans cette aventure pour la recherche contre le cancer.

Les fonds amassés lors du Nage-don ou d’autres défis servent à financer des projets de recherche innovateurs sur tous les types de cancer, à offrir des programmes de soutien pour les personnes atteintes, ainsi qu’à défendre l’intérêt public auprès des gouvernements pour combler les lacunes en matière de prévention, de dépistage et de soins.

« L’année dernière, nous avons mené une étude qui a révélé qu’une personne au Canada ayant reçu un diagnostic de cancer devait débourser en moyenne 33 000 $ de sa poche. Nous tentons donc d’interpeller les gouvernements afin qu’ils trouvent des façons d’aider à combler ces montants », ajoute M. Boudreault.

Au cours des trois dernières années, la Société canadienne du cancer aurait été à l’origine de 138 victoires politiques.