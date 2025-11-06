L’acceptabilité sociale au cœur du congrès 2025 de l’Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean

L’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean (AFSL) a réuni plus de 200 personnes le 30 octobre dernier pour son congrès annuel 2025, tenu à l’Hôtel Delta Saguenay sous le thème « Forêt et bois : cultiver l’acceptabilité sociale ».

Les participants provenant des milieux forestier, industriel, municipal, communautaire et académique se sont rassemblés afin de discuter et d’échanger sur l’un des enjeux centraux : comment renforcer la confiance du public envers la gestion durable des forêts et de la transformation du bois au Québec.

Quatre conférences et un panel ont eu lieu au cours de la journée afin de répondre à cette question, en abordant des angles tels que l’acceptabilité sociale, l’innovation et l’adaptation.

« Notre mission est d’informer, d’éduquer et de sensibiliser les gens à l’importance de la forêt et du bois, explique la responsable des communications de l’AFSL, Isabelle Tremblay. Nous menons également plusieurs actions chaque année, telles que la campagne Sapin du bon sens ou le Mois de l’arbre et des forêts. »

Chaque année, l’Association forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean anime également des ateliers interactifs sur l’univers forestier pour les jeunes, du niveau préscolaire jusqu’au secondaire. En 2024, l’AFSL a rencontré 12 674 élèves du primaire ainsi que 2 436 étudiants du secondaire.

Il y a trois ans, l’Association célébrait son 80e anniversaire.

Selon Yannick Baillargeon, président de l’Alliance forêt boréale et préfet sortant de la MRC du Domaine-du-Roy, l’AFSL constitue un atout majeur pour la vitalité du milieu.

« C’est important d’avoir ce genre d’organisation dans nos milieux, car elle permet de contrer la désinformation, de former les plus jeunes et de les sensibiliser à ce que représente la filière forestière pour l’avenir. C’est l’une des meilleures au Québec et l’une des plus présentes dans la province. On doit continuer de lui donner notre appui, et je crois même que les gouvernements devraient soutenir davantage ce type d’organisation. »

Personnalité forestière de l’année

L’ex-directrice générale des Scieries du Lac-Saint-Jean, Manon Simard, s’est également vu remettre le titre de Personnalité forestière de l’année 2025.

« Par son leadership, sa capacité à relever des défis et son implication soutenue dans la filière bois, Mme Simard est un modèle inspirant pour la relève et une figure incontournable du développement forestier régional », souligne Stéphanie Pelchat, directrice générale de l’AFSL.

En parallèle, l’AFSL a également tenu le Salon forêt et bois, où 13 exposants d’ici et d’ailleurs au Québec ont présenté leurs produits et services aux participants tout au long du congrès.