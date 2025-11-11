Entre plaisir, détente et créations faites à la main

Le Créaclub, c’est un plan d’affaires imaginé en seulement deux heures par la Saguenéenne et enseignante d’anglais de formation, Amélie Gagné. Mais au-delà d’un plan d’affaires, le Créaclub, c’est aussi des soirées uniques où se mélangent plaisir entre amis, détente et objets faits à la main. Un genre d’activité qui, selon elle, manquait dans la région.

Tout a commencé au mois de mai 2025 alors qu’Amélie Gagné et son copain se préparaient à faire une sieste. N’arrivant pas à trouver sommeil, la jeune femme décida de zyeuter les fils d’actualité de ses réseaux sociaux, et l’inspiration pour un projet est venue naturellement.

« Je vois beaucoup passer des gens qui organisent justement ce type de soirées entre filles, à faire n’importe quel type d’art. Je trouve ça tellement plaisant ! Je vois toutefois que ces initiatives se développent beaucoup du côté de Montréal, ou de Québec. Je me disais pourquoi nous, à Saguenay, on ne pourrait pas avoir des espaces créatifs aussi? »

Amélie Gagné voulait avant tout rendre l’activité accessible à tous, géographiquement et monétairement.

« Je voulais offrir la chance aux gens de venir essayer ce qu’ils voient sur Internet au lieu de dépenser dans le matériel directement en partant. De mon côté, ne voulant pas investir dans ce projet sans savoir si la demande était là, j’ai décidé de mettre en place une soirée mensuelle », explique-t-elle.

N’ayant pas encore de local lui appartenant pour déployer ses soirées, Amélie Gagné loue actuellement des locaux à différents endroits sur le territoire.

Pour tout le monde

L’entrepreneure insiste sur le fait que tout le monde est bienvenu aux activités de création: hommes, femmes, les groupes ou encore les personnes seules. Que ce soient des bracelets d’amitié, de la peinture sur verre ou texturée, de la décoration, il y en a pour tous les goûts. Et les thématiques peuvent même changer au gré des saisons.

« Le but, c’est vraiment de toucher un petit peu à tout parce que je veux éviter que ça devienne lassant pour les gens. J’essaie aussi d’y aller avec la demande. »

Tout le matériel nécessaire est fourni lors des soirées. Amélie Gagné concède que les dépenses dépassent les revenus actuellement. Cependant, elle prévoit que ce sera beaucoup plus rentable lorsqu’elle aura acheté tout le matériel et qu’il lui suffira de le réutiliser.

Des retours positifs

Un premier événement a eu lieu le 29 septembre, puis un second le 18 octobre dernier. La jeune femme est très contente de la réceptivité jusqu’à maintenant.

« Ça s’est super bien déroulé. La première soirée a attirée 125 personnes, ce qui est quand même énorme. On a dû organiser une autre soirée le lendemain et un brunch créatif la journée d’après parce que trop de gens n’avaient pas eu le temps de se procurer des billets initialement. Le deuxième événement a attiré 60 personnes, donc la demande est là, c’est clair. »

La fondatrice du Créaclub est en attente d’une confirmation pour son prochain événement en novembre. Pour les nouveautés, c’est à surveiller sur Instagram.