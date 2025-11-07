L’ingénieure Isabel Létourneau se distingue dans la région

Avec seulement quatre ans d’expérience, l’ingénieure chez EXP, Isabel Létourneau, a su se distinguer dans son rôle de chargée de projet adjointe pour l’agrandissement de l’école primaire Riverside d’Arvida. Cette dernière a remporté le Prix Relève du génie-conseil aux Grands Prix du génie-conseil québécois 2025.

« Bien entendu, j’ai ressenti un immense sentiment de fierté. Ce prix-là vient récompenser mon travail, mais aussi toutes les heures d’étude et de formation passées à l’université. C’est vraiment une belle reconnaissance », affirme la récipiendaire.

Les Grands Prix du génie-conseil québécois visent à mettre en lumière l’expertise en ingénierie des meilleurs projets de l’industrie. L’évaluation des projets, par un jury indépendant, se concentre principalement sur l’innovation, la complexité et le développement durable.

Dans le cas d’Isabel Létourneau, il s’agissait d’un projet qu’elle a pu voir progresser en temps réel, ce qui fut une étape charnière dans sa carrière.

« C’est le premier projet sur lequel j’ai participé à la confection et qui allait en chantier. Je pouvais donc voir sa progression au jour le jour, ce qui était extrêmement gratifiant. Je ne vous cacherai pas que de temps en temps, quand j’y repense, j’ai des petites larmes de fierté qui me montent aux yeux », admet-elle.

Un agrandissement nécessaire

Rappelons que le projet d’agrandissement de l’école Riverside d’Arvida a vu le jour en raison de la forte augmentation du nombre d’élèves.

La firme d’ingénierie EXP a été sélectionnée pour la conception et la surveillance des disciplines d’ingénierie mécanique, électrique, structurelle et civile. Le caractère historique d’Arvida a fait en sorte que le projet devait respecter plusieurs exigences urbanistiques, environnementales et techniques. Les travaux devaient également respecter le Plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec.

L’excellence des solutions proposées a permis au projet d’obtenir une subvention d’environ 80 000 $ de la part d’Hydro-Québec.

« La première phase de conception du projet a débuté à la fin de 2021. Le chantier a officiellement débuté à l’été 2023, et les nouveaux locaux ont été inaugurés en janvier 2025 », rappelle Mme Létourneau.

Le ministère de l’Éducation du Québec a octroyé 7,5 M$ pour le projet, qui comprend l’ajout de six classes et d’espaces communs, de fenestration et d’îlots de détente. L’agrandissement a permis à l’école de pouvoir accueillir une centaine d’élèves supplémentaires.