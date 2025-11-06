Médaille de l’Assemblée nationale remise aux fondateurs du Zoo de Falardeau

Daniel Gagnon et sa femme Suzie Girard, les deux fondateurs du Zoo de Falardeau, ont eu toute une surprise en découvrant que l’œuvre de leur vie allait être récompensée. En effet, le couple a reçu la médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour souligner leur travail acharné des 45 dernières années.

« J’ai eu le privilège de collaborer avec M. Gagnon et Mme Girard sur des dossiers précis qui ciblaient des projets structurants pour la communauté. J’ai la profonde conviction que leurs réalisations sont fondées sur la bienveillance, la générosité et le respect. Parvenir à un tel accomplissement sans s’appuyer sur les subventions est tout à fait remarquable », mentionne le député de Dubuc et adjoint gouvernemental du ministre responsable des infrastructures, François Tremblay.

La remise de cette reconnaissance s’est effectuée en la présence de la famille et des proches du couple, au sein même des installations du Zoo de Falardeau. L’événement a été organisé à leur insu, rendant ainsi le moment encore plus émouvant.

« Il était de mon devoir de mettre en lumière leur contribution, tant pour notre industrie touristique que pour celles et ceux qui rêvent de développer des projets en milieu rural.

Leur œuvre illustre parfaitement la valeur d’un produit de niche qui fait le bonheur de milliers de familles venues de partout. Je leur souhaite longue vie, à eux qui incarnent l’engagement et le respect », ajoute François Tremblay.

Une histoire de famille et de générosité

« Mariés en 1975 [Daniel Gagnon et Suzie Girard], ils s’établissent à Saint-David-de-Falardeau, où ils construisent de leurs mains une ferme autosuffisante. Mais en 2002, leur vie prend un tournant inattendu : deux oursons orphelins, Mowgli et Gizmo, leur sont confiés. Les abandonner n’était pas une option. Ce geste de cœur deviendra le point de départ d’une mission bien plus grande », raconte François Tremblay.

Les appels à l’aide affluent bientôt de toute part. Déterminés, le couple obtient les autorisations nécessaires, recueillent, soignent et réhabilitent chaque bête blessée ou délaissée. En 2009, leur sanctuaire ouvre enfin ses portes au public.

Un an plus tard, leur engagement s’amplifie lorsqu’ils sauvent deux tigresses promises à l’abattage. L’une d’elles, nommée Quartz, marquera l’histoire du refuge en donnant naissance à 24 tigreaux. Un symbole éclatant de résilience et d’espoir.

Le Zoo de Falardeau se distingue par des infrastructures majeures, fierté de toute une région. Plus de 200 espèces y sont représentées, allant du tigre de Sibérie aux animaux domestiques, sans oublier la mise en valeur de la faune boréale.

La pouponnière demeure leur véritable bébé. Situé dans le bâtiment d’accueil, cet endroit héberge des bêtes en danger ou en période de transition et qui nécessitent des soins spécialisés de même qu’une attention constante. L'équipe du zoo leur offre un environnement sécuritaire, une alimentation adaptée et un suivi sur mesure pour favoriser leur développement et leur rétablissement.

Depuis 45 ans, le couple y consacre sa vie. Le site génère des retombées touristiques considérables. Il est également une plateforme d’apprentissage unique qui aura suscité, chez de nombreux jeunes, des intérêts marqués dans des champs d’études tels que la gestion faunique, la santé animale et les sciences connexes.