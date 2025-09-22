Un pump track et un trampoline inauguré à l’école primaire de Saint-Honoré

Les jeunes de l’école primaire de Saint-Honoré ont désormais accès à deux nouvelles installations sportives pour se dépasser et s’amuser. La Ville a inauguré lundi un pump track ainsi qu’un trampoline géant, situés sur les terrains du pavillon La Source et du pavillon Jean-Fortin. Ces réalisations représentent un investissement global de 335 000$.

Le maire de Saint-Honoré, Bruno Tremblay, admet que le projet est dans les cartons depuis cinq ans, mais qu’aucun terrain jusqu’à maintenant n’était adéquat pour l’accueillir convenablement.

« Quand on a fait nos réparations de boulevards, c’est là que mon idée est venue de concrétiser ce projet-là de pump track. On a donc décidé de l’implanter sur le terrain du pavillon La Source. Quand j’ai rencontré les membres du centre de services scolaires, ils ont vraiment été épatés. J’ai ensuite présenté le tout au conseil de ville et tout le monde était partant », mentionne-t-il.

Le pump track a pu voir le jour grâce à la contribution financière de la Ville de Saint-Honoré (116 000$), la MRC du Fjord-du-Saguenay (100 000$) et de la Caisse Desjardins de la Rive-Nord du Saguenay (60 000$), qui fournit aussi une aide financière supplémentaire pour l’achat de 30 trottinettes et d’équipements de sécurité qui seront prêtés aux élèves ne disposant pas de leur propre équipement. En ce qui concerne le trampoline, sa réalisation avoisine une somme de 60 000$.

« Je suis très fier de dire que l’on a pu investir ces fonds pour cette infrastructure, qui témoignent de notre engagement à soutenir ces projets modernes et attrayants, qui contribuent au développement de nos municipalités », affirme le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, Gérald Savard.

Une classe extérieure bientôt aménagée

Le directeur de l’école Jean-Fortin – La Source, Dominic Simard, soutient qu’un projet de classe extérieure est également prévu pour bientôt.

« Il y a eu beaucoup de campagnes de financement au fil des années pour amasser de l’argent pour faire la construction d’une classe extérieure. Les travaux devraient débuter, si tout va bien, à la mi-octobre, pour se terminer au début du mois de décembre. »

Une entente devrait être conclue avec l’organisme Eurêko! pour qu’au printemps prochain, une forêt nourricière puisse être aménagée afin de bénéficier aux projets alimentaires des élèves.

« On va planter des arbustes, des arbres et divers plants dont on va pouvoir utiliser les feuilles ou encore les fruits pour ensuite les cuisiner dans le cadre de nos projets agroalimentaires. Ça entre dans le troisième axe de notre projet éducatif qui est sur le thème de la persévérance scolaire », assure-t-il.

M. Simard confirme que l’idée de la classe extérieure sera répétée au pavillon Jean-Fortin un peu plus tard au courant de l’année.