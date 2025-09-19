Une vente de garage pour le Centre féminin du Saguenay

Une vente de garage au profit du Centre féminin du Saguenay aura lieu à la Place du Citoyen de Chicoutimi ce samedi 20 septembre de 10 à 17 heures. L’argent amassé permettra à l’organisme d’apporter une aide financière supplémentaire aux femmes qui en ont besoin.



Chaque année, une partie du budget du Centre féminin du Saguenay est réservée à l’achat de médicaments, de vêtements, de nourriture et de services essentiels supplémentaires afin de soutenir, de la façon la plus complète possible, ses usagères faisant face à une situation de précarité.



L’équipe d’intervenantes et de bénévoles organisant la vente de garage qui se tiendra au centre-ville cette fin de semaine espère atteindre un montant de 1 000 $. Un bon nombre de personnes aurait répondu à l’appel et une variété d’articles sera sur place à l’achat. L’argent comptant et les virements Interac seront tous deux acceptés lors des transactions.

Mission

L’organisme communautaire, qui soulignera l’an prochain son 50e anniversaire, est un centre d’hébergement voué aux femmes et aux enfants victimes de violence.

Ouvert 24 heures sur 24, chaque jour de la semaine, plusieurs services sont disponibles sur demande et sont traités de manière strictement confidentielle et gratuite.



« On est là pour soutenir, informer et aider. Nous travaillons pour que les femmes prennent leurs propres décisions, se mettent en action et s’aident à s’en sortir. Le but n’est pas de faire les choses à leur place, mais bien de les accompagner dans leur démarche », explique la directrice générale du Centre féminin du Saguenay, Marie-Josée Savard.

Le centre d’hébergement accueille les personnes dans le besoin et offre également des services externes aux femmes adultes et à la jeunesse, tels que du suivi individuel, des appels téléphoniques et des ateliers de sensibilisation et de prévention pour détecter les relations malsaines.



Bien que Mme Savard soit fière du travail accompli par son équipe, elle réalise que beaucoup de travail reste encore nécessaire.



« C’est une chose à double tranchant. On est fières d’être là pour aider et voir les réussites, mais en même temps, ça démontre qu’il y a encore à faire, même en 2025. L’année dernière, nous avions un taux d’occupation de 90 % et nous avons dû refuser 279 personnes à l’hébergement. Le fait qu’on refuse autant de gens prouve qu’il y a des besoins, et on ne peut pas se permettre d’enlever ça. »



Actuellement, 13 chambres sont disponibles pour l’hébergement au Centre féminin du Saguenay et seulement une seule reste inoccupée pour l’instant.