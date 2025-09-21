Le centre de dons d’Héma-Québec à Saguenay fête ses 10 ans

Ça fait maintenant 10 ans que les résidents du Saguenay peuvent faire des dons de plasma en se rendant directement au centre situé sur le boulevard Talbot dans l’arrondissement de Chicoutimi. Il s’agit du deuxième centre qui a été priorisé par l’organisme sans but lucratif à l’époque.

« Ça fait 10 ans qu’on est dans la région et c’est un excellent rayonnement. Le centre de dons de Saguenay est un endroit vraiment particulier, dont on est très fier. C’est un modèle de fonctionnement, de bienveillance et d’amour. Quand on met le pied au centre de dons, rapidement, on est happé par un climat de confiance, une ambiance presque familiale. Les gens ne viennent pas seulement faire des dons, ils sont accueillis si chaleureusement », affirme la porte-parole d’Héma-Québec, Josée Larivée.

L’un des objectifs d’Héma-Québec est d’accroître l’autosuffisance des Québécois en plasma. Pour atteindre ce but, des centres de dons sont érigés un peu partout, dont celui de Saguenay. À l’heure actuelle, 12 centres ont été mis en place. Mme Larivée admet que les besoins ne cessent d’augmenter d’ailleurs, dans la province comme dans la région.

« La science avance, on trouve des nouveaux médicaments à des maladies existantes et ainsi, on a de plus en plus besoin de plasma. Alors on doit, on veut et on va augmenter notre autosuffisance. Avec celui de Saguenay, on voulait faciliter la vie des gens pour éviter qu’ils ne fassent des kilomètres pour aller effectuer leurs dons », explique-t-elle.

Héma-Québec vient vers les donneurs, les donneurs régionaux qui sont d’ailleurs au rendez-vous cette année. L’organisme a procédé à 51 collectes mobiles au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2024-2025, pour une cote globale de 82%. Sur ce chiffre, près de 6000 donneurs s’y sont présentés.

« Est-ce que ça peut s’améliorer ? Grandement. Les gens sont capables d’élever ce nombre encore un peu », laisse-savoir la porte-parole.

Un objectif de 24 500 dons a été fixé pour le centre de Chicoutimi, au 31 mars 2026.

« Je vous dis, on est en bonne voie de l’atteindre, on a déjà 200 dons d’avance. Mais il faut garder la cadence, on est à mi-parcours. »

Un travail de sensibilisation

Lorsque le centre de dons a été lancé au Saguenay, peu de gens étaient renseignés sur le plasma, son importance et son utilité. Encore aujourd’hui, un travail de sensibilisation se poursuit pour Héma-Québec, afin de mieux faire connaitre cette composante du sang.

« Quand on regarde les données, il y a à peine 3% des Québécois qui donnent. Le plasma, la plupart des gens ne savent pas ce que c’est et ne savent pas à quoi ça sert. En fait, il s’agit de la partie liquide du sang. On ne conserve que cette partie, qui est de couleur dorée, parce qu’il n’y a pas de globules rouges à l’intérieur », précise Mme Larivée.

La principale intéressée rappelle qu’il est possible de donner du plasma à tous les six jours et qu’à titre comparatif, l’intervalle entre les dons varie de 56 à 84 jours selon le sexe.