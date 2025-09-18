Les travaux du chantier progressent rapidement

Le chantier du Centre TERRE du Cégep de Jonquière avance rondement. Les travaux respectent bel et bien l’échéancier prévu au début du projet, ces derniers ayant été amorcés le 7 avril dernier.

« On est vraiment satisfait de l’évolution des travaux du Centre TERRE. Ça avance selon l’échéancier prévu. Les travaux qui sont en cours actuellement et qui ont été réalisés dans les dernières semaines permettent de constater visuellement l’évolution de l’établissement et l’envergure du projet », mentionne la coordonnatrice des communications du collège, Sabrina Potvin.

Rappelons que les travaux sont réalisés par la firme Construction Unibec et que les matériaux sont fournis par les entreprises régionales Domtar et Boréale. Le bâtiment sera certifié Leed Or et Carbone net 0, ce qui impose des exigences strictes en termes de méthodes de construction. Chaque aspect de la conception a été pensé pour minimiser l’impact environnemental. Jusqu’à maintenant, l’excavation, le renforcement des sols ont été complétés, tout comme les fondations et la structure de bois en lamellé-collé. La structure des chalets a également été livrée. La mise en place des services municipaux est aussi terminée, comprenant le réseau d’égout et le puit domestique, qui doivent être raccordés au bâtiment dans les semaines à venir. L’installation des poutrelles de bois se fera également sous peu, ainsi que la fermeture du toit et de l’enveloppe du bâtiment.

« Plusieurs autres étapes seront franchies d’ici l’automne, pour être mesure avant l’arrivée de l’hiver de pouvoir entrer à l’intérieur de la coquille et d’entamer les travaux intérieurs, donc tout ce qui sera électrique, mécanique, la tuyauterie, la ventilation et plus encore », précise Mme Potvin.

Le financement initial pour lancer le projet, qui est érigé sur la rue Panet, avait été évalué à 17 M$ il y a cinq ans. Puis, avec la pandémie et l’évolution du marché de la construction, le montant était passé à 23 M$ en 2024. Cette somme respecte cependant toujours les estimations budgétaires, aux dires de Sabrina Potvin.

Un acteur clé des énergies renouvelables

Ce projet d’envergure marque parallèlement un tournant dans la transition énergétique et l’innovation technologique. Celui-ci comprendra un laboratoire de recherche équipé de technologies de pointe en énergies renouvelables, telles que des panneaux solaires, une thermopompe et un système de géothermie, ainsi qu’une vingtaine d’espaces de bureaux. Un microvillage sera également construit à même le site de la rue Panet et consistera en l’assemblage de deux petits chalets destinés à simuler des sites isolés pour des projets de recherche.

« Il y a également la possibilité à travers tout ça d’accueillir des groupes d’étudiants de nos techniques physiques qui pourraient, pour certains besoins pédagogiques, venir travailler avec quelques équipements ou venir voir les projets qui sont en cours. Il y a même un volet vulgarisation, où la population à certains moments pourrait accès à ce qui se fait à l’intérieur du Centre TERRE », explique-t-elle.

La livraison du bâtiment est prévue pour la fin octobre 2026.