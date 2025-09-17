Un bilan du mandat 2021-2025 qui laisse les élus de Saguenay mitigés

La salle Marguerite-Tellier de la bibliothèque de Chicoutimi était mouvementée ce mercredi 17 septembre, alors que la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, accompagnée par son cabinet, a dévoilée le bilan économique de son mandat 2021-2025. Un bilan qui reflète les investissements de la ville et le mécontentement de certains élus.

Au total, la ville a investi plus de 530 M$ en quatre ans dans de multiples projets séparés en quatre axes distincts. Parmi les accomplissements notables, la ville recense l’adoption du plan climat, la création de l’Union des préfets, l’application rigoureuse des politiques fiscales instaurées en 2020 et les investissements visant à assurer l'accessibilité, la proximité et la qualité des services municipaux. Mme Dufour s’est dit fière des quatre dernières années et explique que son mandat a été efficace pour les citoyens de Saguenay.

« Ça m’a fait du bien de regarder quatre ans en arrière et de me dire ‘’wow’’. On est parti d’un endroit, on est allé ailleurs. Il reste certainement du travail à faire, il n’y a rien de parfait, mais je trouve que ce quatre ans a été hautement efficace pour nos citoyens », mentionne-t-elle.

Des opinions partagées

De leur côté, les conseillers municipaux sont mitigés quant au mandat de la mairesse. Michel Tremblay, élu du district 9 et vice-président de l’arrondissement de Chicoutimi, explique que de bonnes choses sont ressorties du mandat, mais qu’il n’est pas d’accord avec la manière dont le tout a été géré, allant même à dire qu’il a détesté ses quatre ans passés à siéger.

« C’est vrai qu’il n’y a pas eu seulement des choses qui ont été mal faites, mais c’est la façon de faire qui a laissée un goût amer. Honnêtement, j’ai détesté ce mandat », laisse-t-il savoir.

Le président de la Commission des sports et du plein air ainsi que conseiller du district 3, Michel Thiffault, a un discours semblable. Il précise toutefois qu’il a été dérangé durant son mandat et que les conseillers devront tous aller dans la même direction lors du prochain s’ils veulent arriver à des résultats.

« J’ai été dérangé. On a perdu beaucoup de temps en raison d’un événement en particulier. On avait une bonne équipe, mais j’ai l’impression que parfois, on ne poussait pas dans la même direction. C’est ce qu’il va falloir faire lors du prochain mandat. »

À l’opposé de ses collègues, le représentant du district 12, Michel Potvin, est en accord avec la mairesse et croit que les questionnements des autres élus ont lieu d’être. Il en profite également pour rappeler que ces investissements ont eu lieu grâce à la participation de l’ensemble des conseillers et que le résultat est ce qui est le plus important.

« Ce qui compte, c’est le résultat. Le résultat, c’est qu’on a réussi à investir 500 millions et les résolutions ont finies par passer. C’est le fruit du travail accompli par tous et chacun », émet-il.