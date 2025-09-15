De passage dans la région jusqu’au 18 septembre

C’est sous la thématique du centenaire du décès de l’abbé Elzéar DeLamarre et de l’arrivée des frères Capucins à la direction de l’Ermitage Saint-Antoine que débute lundi la 336e assemblée plénière des évêques catholiques du Québec. Jusqu’au 18 septembre prochain, ces derniers discuteront de ce qui anime l’Église catholique de la province, de ses enjeux et de ses défis.

Pour cette assemblée, plusieurs sujets sont au programme. Il sera notamment question de l’implantation éventuelle du celebret électronique, un outil pour valider la légitimité d’un prêtre à célébrer un rite et ainsi assurer la protection des fidèles. Il sera aussi question du suivi des travaux pour l’édifice de Laval, un projet récemment lancé et qui offrira à tout le milieu catholique de la province des espaces de bureaux, des locations de salles de conférence et un service d’hôtellerie. Les évêques profiteront de leur passage dans la région pour se rendre à la cathédrale Saint-François Xavier de Chicoutimi et y vivre une célébration eucharistique. Celle-ci se déroulera le mercredi 17 septembre prochain, à 16 h 30, et sera présidée par l’évêque de Chicoutimi, Mgr René Guay. L’occasion sera propice pour souligner l’œuvre de l’abbé Elzéar DeLamarre et celle des frères Capucins à l’Ermitage Saint-Antoine.