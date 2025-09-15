Saguenay élue meilleure ville canadienne pour les Français

Selon le journal français Le Figaro, Saguenay est « la meilleure ville canadienne pour les expatriés français », signe d’une bonne réputation outre-Atlantique.

Dans l’article du célèbre journal, on peut lire que la métropole peuplée d’environ 160 000 habitants reste peu connue mais grouille d’atouts pour les expatriés. Selon le journal, un des atouts de Saguenay serait sa proximité avec sa nature, un atout qui sait charmer les Français qui viennent dans la région. À ce propos, on peut lire dans le journal que la région possède « un fjord navigable, sanctuaire des bélugas, et des paysages à couper le souffle ».

Une récompense qui ravit la mairesse de Saguenay, Julie Dufour. Elle écrit sur ses réseaux sociaux que la région est attractive et l’administration met en place tous les outils pour continuer de rendre la Ville de Saguenay encore plus attrayante, inclusive et dynamique pour ses citoyens et tous les nouveaux arrivants qui choisissent de s’enraciner ici. Mentionnons que dans ce classement, Charlottetown finit dauphin de Saguenay et Drummondville, grâce à son emplacement central au cœur du Québec, termine le podium.