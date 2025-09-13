Pour rendre plus accessible les achats pour son animal de compagnie

Ça fait maintenant un an que Marina Larouche, résidente de Laterrière, a pris un risque en devenant franchisée pour la bannière PetMobile au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’amoureuse des animaux et propriétaire de quatre chats et d’un chien a pu ainsi trouver du travail en faisant ce qu’elle aime, tout en servant la population aux quatre coins de la région.

« C’était en juillet 2024, je cherchais justement de la nourriture naturelle et québécoise pour mes animaux, puis c’est à ce moment que je suis tombé sur PetMobile sur internet. Ils cherchaient des franchisés dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc j’ai décidé de relever ce défi. Je suis également distributrice pour l’ensemble du territoire », raconte Mme Larouche.

Elle entrepose la nourriture dans son garage. Ses livraisons se font à tous les jeudis pour tous les secteurs se trouvant au Saguenay. Elle se rend présentement à Alma, St-Bruno, Hébertville et les environs aux deux semaines.

« Si j’ai un client qui oublie sa commande et que c’est urgent, je peux me rendre sur place dans la journée même pour la lui livrer. Et si j’ai un nouveau client qui m’écrit et qui désire avoir de la nourriture sur le champ, j’essaie de lui préparer sa commande le plus tôt possible. Pour ce qui est des secteurs de Dolbeau et de Roberval, je ne m’y rends pas en présence mais je fais affaire avec Urgence Courrier Colis Cargo Inc de Chicoutimi pour qu’eux s’occupe de la livraison à domicile le lendemain », explique Marina Larouche.

Elle s’occupe de refaire l’inventaire de ses poches de nourriture une fois par mois, la marchandise lui provenant tout droit de l’entrepôt de PetMobile situé à Laval. Elle peut également fournir sa clientèle en divers jouets et gâteries, principalement pour les chats et les chiens. Las livraison est 100% gratuite.

La demande bien présente

Marina Larouche ne cache pas qu’elle a réfléchi longuement avant de se lancer pleinement dans cette aventure, sans savoir que la demande était pourtant bien présente au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour ce genre de service. Elle ne regrette aucunement sa décision.

« Finalement aujourd’hui j’ai une centaine de clients et chaque semaine j’ai toujours plus de demandes. Ça va super bien et les gens adorent vraiment le service », affirme-t-elle.

Ses projets futurs consistent en l’achat d’une remorque fermée, non seulement pour faciliter ses livraisons, mais aussi pour pouvoir offrir un autre type de service, afin de bonifier son offre.

« J’aimerais vraiment faire des shampoings canins dans une nouvelle unité mobile. Me déplacer et effectuer des shampoings pour les chiens, en plus de traitements anti-mue. Ça serait un petit rêve que j’aimerais réaliser et un service qui serait probablement apprécié de la clientèle. »