Petit-Saguenay inaugure sa nouvelle salle d’entrainement Élias Côté

La nouvelle salle de conditionnement physique de Petit-Saguenay est désormais prête à accueillir ses premiers utilisateurs. Le lieu a été mis sur pied par et pour la communauté de la municipalité, au coût de 48 158$ et prend place dans le sous-sol de l’Église Saint-François-d’Assise.

« C’est avec une immense fierté et de l'excitation que nous ouvrons la salle d’entraînement Élias Côté. Nous remercions le ministère de la famille, le RLS Saguenay-Lac-Saint-Jean, la municipalité de Petit-Saguenay, l’OTJ et la Fabrique qui nous ont permis de réaliser ce projet. Ce dernier apportera une belle complémentarité aux offres sportives de notre communauté », soutiennent les citoyens initiateurs du projet, Daniel Lavoie et Léa Brousseau.

À l’origine de cette aventure, le jeune couple du village a su rassembler la communauté autour d’une idée simple: doter Petit-Saguenay d’un lieu accessible pour encourager la mise en forme. Grâce à la collaboration de la Municipalité, du conseil de Fabrique, du Comité de développement économique (CDE) et de l’Organisme de Terrain de Jeux (OTJ), ce rêve collectif est devenu réalité.

« L’aménagement du centre de conditionnement physique démontre encore une fois qu’on peut faire confiance à l’intelligence collective et à la mobilisation citoyenne pour améliorer notre qualité de vie », mentionne le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France.

Le projet a été rendu possible grâce à d’importants appuis financiers, notamment du Programme de soutien aux politiques familiales municipales (34 658$), du RSL Saguenay-Lac-Saint-Jean (8 000$), d’une contribution du milieu (2 000$) et d’un don de 3 500$ en équipements de la part de Daniel Lavoie.

La salle d’entrainement a été baptisée au nom d’Élias Côté, le conteur de Petit-Saguenay, aussi connu dans le village pour son énergie débordante et les kilomètres de vélo parcourus dans sa jeunesse. M. Côté est maintenant atteint de dystrophie musculaire, ce qui le limite grandement dans ses activités. Le local, nommé en son honneur, sera un endroit pour effectuer ses exercices de renforcement musculaire, tout en faisant un brin de jasette.

Fonctionnement

En attendant l’automatisation des portes de l’église, des bénévoles assureront l’ouverture du local selon un horaire précis, soit du lundi au vendredi de 16 h à 21 h et les fins de semaine de 8 h à 12 h.

Pour permettre à toutes et tous d’essayer les installations, une semaine d’essai gratuite est offerte. Les détails concernant les tarifs sont disponibles sur la page Facebook du Gym de Petit-Saguenay.